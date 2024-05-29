«У мамы волосы встали дыбом» 29.05.2024, 9:14

Белорусы рассказали об укусах клещей.

Прогулки в лесу или пикники в парке — приятные бонусы настоящего тепла. Белорусы все чаще выбираются поближе к природе, наслаждаясь солнцем. И все же иногда отдых может обернуться неожиданными последствиями. Так случилось с героями нашего материала: все они пострадали от укусов клещей и по-разному перенесли болезнь. Журналисты onliner.by поговорили с белорусами о последствиях инфекций.

Аня: «У мамы волосы встали дыбом»

Аня переболела клещевым энцефалитом прошлой осенью. Как и многие, девушка часто бывает на природе и почти весь теплый сезон проводит за городом. Первый раз клещ укусил Аню прошлым летом, но все обошлось. А вот в сентябре, когда она решила закрыть «палаточный сезон», отделаться легким испугом не вышло.

— Клеща я обнаружила на запястье почти сразу, но он успел вцепиться. По привычке достала, выпила антибиотик, который на тот момент уже был постоянным «жителем» моей выездной аптечки. К медикам не обращалась. Однако спустя примерно неделю мне стало плохо. Сама я часто простужаюсь, поэтому решила, что ничего серьезного. В поликлинике мне открыли больничный, я предупредила врача, что недавно меня укусил клещ, но никаких дополнительных анализов мне не назначили, прописали обычное лечение.

Примерно пять дней девушка температурила: разбежка была от неприятных 37,1 до ощутимых 39. Все это время побаливало горло, чувствовалась слабость, а тело болело так сильно, что невозможно было спать. В это время Аня уже успела почитать про энцефалит и определяла у себя все симптомы, но решила не поддаваться панике. Казалось, помогло: девушке полегчало, больничный она закрыла. Но спустя примерно десять дней накрыло снова, причем в разы сильнее.

— Не хотелось думать о том, что я подхватила болезнь, от которой люди умирают или остаются инвалидами. У меня снова была высокая температура, слабость, но в этот раз ломило не все тело, а просто дико, не переставая, болела голова. Нужно было подождать две недели после приема лекарств и только потом сдавать анализ на энцефалит и боррелиоз. В какой-то момент меня снова отпустило, но анализ я все же сдала. Энцефалит подтвердили. У моей мамы волосы встали дыбом и, кажется, добавилось немного седых.

Девушка практически бегом отправилась на прием к инфекционисту. Там посмотрели, пощупали лицо, чтобы исключить воспаление мозга, — худшее не подтвердилось. Рекомендовали наблюдение невролога и прием витаминов. Сейчас серьезных последствий у Ани не осталось, разве что она стала немного быстрее уставать.

— Мне очень повезло: у меня энцефалит прошел в самой легкой, лихорадочной форме в две волны. Организм молодой, справился сам и вроде как без видимых последствий. Но даже в таком варианте это был не самый приятный опыт.

Анатолий: «На лице отваливалась кожа»

История Анатолия в чем-то схожа: клеща мужчина подцепил на отдыхе, но в тот момент об энцефалите он не подозревал. Позже белорус проведет на больничном почти четыре месяца, а с некоторыми последствиями ему приходится разбираться до сих пор.

— Обнаружил клеща на следующий день после возвращения с отдыха на природе. Снимал сам, опыт имею. Хотел отвезти на анализы, но раздавил насекомое сразу после того, как достал, — вспоминает мужчина.

Спустя некоторое время Анатолий почувствовал себя плохо: беспокоили температура и головная боль. С жалобами он обратился к терапевту, которая отправила к инфекционисту. Медику мужчина рассказал, что перестраховался и выпил антибиотик, но проявилась аллергическая реакция на лекарство: на лице, по его словам, «отваливалась кожа». Спустя неделю лечения Анатолий пошел на работу. Вскоре здоровье снова пошатнулось: появились сильная рвота, высокая температура, головокружения, нарушение координации и проблемы со зрением.

— В глазах появились эффекты будто из кино: все розовое, вспышки и так далее. Я понимал, что что-то не то в голове. Снова отправили на больничный, но с ОРВИ. В это время сильно ухудшилось зрение: на экране телефона я практически ничего не видел, нарушилась координация. Девушка за руку снова отвела меня в поликлинику, требовали срочную госпитализацию. Я уже ничего не понимал и практически не видел, не мог обойтись без помощи. В итоге меня госпитализировали, взяли пункцию и поставили диагноз: энцефалит, менингеальная форма.

После выписки Анатолий продолжил лечение дома. Лекарства, контроль невролога, ЛФК, процедуры, уколы — такой стала рутина. Некоторое время мужчине даже пришлось передвигаться с тростью. Спустя почти год после укуса Анатолий описывает свое состояние как более-менее нормальное. По прогнозам полностью восстановиться он должен был за полгода, но этого не случилось. Остались головные боли и высокое давление, при этом мужчина смог вернуться к работе и привычной жизни.

Ирина: «Вместо отпуска оказалась в больнице»

В прошлом году Ирина заболела боррелиозом. По словам минчанки, клеща она, вероятнее всего, подцепила в Степянке, где проводила время с коллегами на тимбилдинге. Девушка рассказывает, что в некоторых местах даже заметила таблички «Осторожно, клещи!», но во время веселья было не до того.

— Где-то спустя неделю появились первые симптомы: покраснение вокруг укуса, начинающаяся кольцевидная эритема. Сначала подумала, что укусил комар или мошки, поэтому не придала значения. Уже на следующий день краснота стала ярче, кольцо эритемы расширилось, появились волдыри.

Первым делом девушка обратилась в поликлинику — там отправили в инфекционку, где подтвердилось: это пятно от укуса насекомого. Той же ночью нога начала болеть так сильно, что пришлось выпить обезболивающее.

— На следующий день я снова пошла к терапевту. Точного диагноза еще не было, врач пригласила коллег, все стояли вокруг меня, обсуждали и ужасались — в итоге я разревелась. На носу вылет, а у меня дико болит нога! По совету врачей хотела сдать анализ на болезнь Лайма — утром того дня, когда я должна была улететь в отпуск. Но там сказали, что ждать результат нужно около недели, мне же нужно было здесь и сейчас. Решила поехать в инфекционку и проконсультироваться. В итоге в обед меня госпитализировали, и отпуск отменился.

Два дня девушке ставили капельницы, давали антибиотики, делали компрессы на местах волдырей. Всего в больнице Ирина провела почти неделю. После выписки врач советовала наблюдать за состоянием организма и в течение трех недель принимать лекарства. Сейчас минчанка оценивает свое состояние как нормальное. Правда, от лопнувших волдырей на ноге остались шрамы. После пережитого белоруска задумалась о том, чтобы сделать прививку от клещевого энцефалита. Полученный опыт с болезнью и отменившимся отпуском девушка называет грустным.