«Вот такая «забота» о безопасности белорусов» 2 29.05.2024, 10:37

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На Витебщине уже пять лет чинят путепровод.

Путепровод в Городокском районе Витебской области был построен еще в 1976-м году. В декабре 2019-го, в ходе проверок, он оказался аварийным.

Осыпающееся тротуары, множество дефектов в основных пролетах. Как результат — была ограничена грузоподъемность моста, пишет читатель сайта Charter97.org:

— Местные «крепкие хозяйственники» только в 23-м начали создание проекта ремонта моста, который планируют завершить к 15 октября, но это не точно. Ориентированная сума «распила» денег составила аж 720 тысяч рублей. Ну, а начать реконструкцию планируют не раньше сентября 2025-го.

И всполошились лукашисты, видимо, только из-за базы хранения ракет, что находится по близости, которая должна перевозить многотонные ракеты и боеприпасы. Вот такая лукашенковская забота о безопасности белорусов.

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