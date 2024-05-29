Внук Аллы Пугачевой тайно приехал в Россию 1 29.05.2024, 10:56

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Что случилось?

Российский певец Никита Пресняков, который уехал из РФ еще в начале ее полномасштабного вторжения в Украину жить в США, недавно наведался на родину.

Как сообщают СМИ, Никита занимается продажей дачи своей бабушки Аллы Пугачевой.

Как утверждают источники, Пугачева оставила Преснякову в наследство дом на Истре, который ранее выставили на продажу за 225 млн рублей, но сейчас Никита снизил цену в два раза.

«Вернулся в Россию одним днем, чтобы выставить дачу на продажу. Видимо, Никите очень нужны деньги. Пугачеву мы тут не видели много лет. С тех пор, как отдала дачу внуку, больше сюда не ездит. Или не берет никто, или же дачу продают сразу два агентства — одно за 132 млн, другое — за 125», — рассказали соседи Пугачевой.

Российские пропагандисты заявили, что у Преснякова проблемы с деньгами, поэтому он спешит продать недвижимость, но, скорее всего, внук Пугачевой хочет поскорее избавиться всего, что связывает его со страной-оккупантом.