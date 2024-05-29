Forbes озвучил, сколько F-16 получит Украина 1 29.05.2024, 11:01

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Самолеты смогут изменить баланс сил, но не сразу.

После озвученного и задекларированного намерения Бельгии общее количество истребителей F-16, которые Украина должна получить, начиная с этого лета, увеличилось до 85, пишет Forbes.

«Этого достаточно для обеспечения украинского учебного подразделения F-16 в Румынии, которое в настоящее время эксплуатирует 18 бывших голландских F-16, а также оснащения эквивалента четырех эскадрилий по 16 самолетов в каждой. Три дополнительных самолета предположительно будут в резерве, чтобы восполнить неизбежные боевые потери», - говорится в публикации.

Бригадный генерал ВСУ, командир Воздушного командования «Центр» Сергей Голубцов в прошлом заявил, что 64 западных самолета могут достичь локального превосходства в воздухе, хотя и временно.

По его словам, ему нужны четыре оперативные эскадрильи истребителей F-16, чтобы получить хоть какой-то шанс контролировать воздух на одном участке линии фронта.

«Прошло больше года интенсивной дипломатии между украинскими, норвежскими, голландскими, датскими и бельгийскими чиновниками, но Голубцов, наконец, получил свои четыре эскадрильи», - констатирует Forbes.

По словам генерала, самые важные цели F-16 будут в воздухе.

«Вооруженные ракетами класса «воздух-воздух» AIM-120, истребители смогут «заставить противника полностью отказаться от ударов, которые он сейчас наносит по определенному району», заявил Голубцов. Генерал имел в виду эскалацию российской кампании планирующих бомбардировок. С середины 2023 года истребители Су-30, Су-34 и Су-35 российских воздушных сил наносят удары по украинским позициям и городам, используя по 3000 бомб в месяц», - говорится в статье.

Также указывается, что эквивалент четырех эскадрилий F-16 может изменить баланс сил на линии фронта в пользу Украины, «но это не произойдет сразу»:

«F-16 будут поступать небольшими партиями в течение нескольких лет по мере того, как все больше устаревших самолетов будут проходить капитальный ремонт, а также по мере того, как все больше украинских пилотов завершат свое обучение».