БМП россиян долго горела и детонировала после встречи с украинскими «инквизиторами» 29.05.2024, 12:10

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Видеофакт.

Группа аэроразведки «Инквизиция» 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Вооруженных Сил Украины уничтожила боевую машину пехоты Вооруженных сил Российской Федерации при помощи FPV-дрона. Соответствующее видео опубликовал блогер и волонтер Сергей Стерненко в своем Telegram-канале 29 мая.

На видео видно, как украинский FPV-дрон наносит точный удар по российской бронемашине. В результате атаки БМП загорелась. В процессе горения также можно наблюдать целую серию мощных взрывов в результате детонации боеприпасов.

«После удара она очень долго горела и детонировала», — констатировал блогер.