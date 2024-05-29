Десантники ВСУ разгромили бронеколонну РФ возле Новомихайловки 29.05.2024, 12:54

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Уничтожено шесть бронемашин и 80 оккупантов.

Десантники 79-й ОДШБ отбили вражеский штурм вблизи Новомихайловки и уничтожили два танка, шесть бронемашин и ликвидировали около 80 оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боя украинских воинов с оккупантами опубликована в соцсетях.

«Десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ разматывают очередной механизированный штурм противника в районе Новомихайловки. В результате 2 танка и 6 бронемашин с вражеской пехотой так и остались на поле боя, не добравшись до украинских позиций. Более 80 российских оккупантов отправились прямо в ад», - говорится в комментарии к видео.