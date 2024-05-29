Доллар в Беларуси опять пошел вверх 29.05.2024, 13:34

Подорожал почти на 2 копейки.

Доллар на торгах БВФБ подорожал и почти отыграл падение последних двух дней. Также выросли курсы евро и юаня. Российский рубль подешевел.

Доллар сегодня подорожал на 0,63%, или на 1,98 копейки, до 3,1865 рубля.

Евро вырос на 0,27%, или на 0,93%, до 3,4572 рубля.

Российский рубль подешевел на 0,17%, или на 0,62 копейки. 100 российских рублей оценили в 3,5749 белорусского рубля.

Юань подорожал на 0,7%, или на 3,03 копейки. Курс 10 юаней составил 4,3814 рубля.