«Бронежилеты все в дыру, как решето, как дуршлаг» 29.05.2024, 13:56

Выживший оккупант рассказал об атаке украинских дронов под Купянском.

Спецназовцы Центра спецопераций «А» СБУ вместе с побратимами из Сил обороны Украины ежедневно уничтожают оккупантов, которые пытаются прорвать фронт на Харьковщине. Недавно в разговоре со своей матерью один из российских солдат пожаловался на украинские FPV-дроны, от которых они вынуждены прятаться по «норам» и молиться за свое выживание.

Об этом говорится в перехваченном разговоре российского захватчика, опубликованном на Telegram-канале Службы безопасности Украины. Как отмечается, под массированный удар FPV-дронов СБУ попала целая штурмовая рота российских войск под Купянском.

В перехвате оккупант рассказал, что их окопы скорее напоминают норы, где можно перемещаться только сидя. В этих укрытиях некоторые солдаты, находящиеся под постоянным огнем украинских защитников, сидят по 9 дней без воды и молятся, чтобы выжить.

«От нас ничего не осталось. Нас должно было быть 126… Бронежилеты все в дыру, как решето, как дуршлаг… Знаешь сколько у нас от роты осталось?.. 63 или 73 только «трехсотых», еще 10 – «двухсотые», – рассказал оккупант.