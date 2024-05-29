закрыть
29 мая 2024, среда, 14:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Бронежилеты все в дыру, как решето, как дуршлаг»

  • 29.05.2024, 13:56
«Бронежилеты все в дыру, как решето, как дуршлаг»

Выживший оккупант рассказал об атаке украинских дронов под Купянском.

Спецназовцы Центра спецопераций «А» СБУ вместе с побратимами из Сил обороны Украины ежедневно уничтожают оккупантов, которые пытаются прорвать фронт на Харьковщине. Недавно в разговоре со своей матерью один из российских солдат пожаловался на украинские FPV-дроны, от которых они вынуждены прятаться по «норам» и молиться за свое выживание.

Об этом говорится в перехваченном разговоре российского захватчика, опубликованном на Telegram-канале Службы безопасности Украины. Как отмечается, под массированный удар FPV-дронов СБУ попала целая штурмовая рота российских войск под Купянском.

В перехвате оккупант рассказал, что их окопы скорее напоминают норы, где можно перемещаться только сидя. В этих укрытиях некоторые солдаты, находящиеся под постоянным огнем украинских защитников, сидят по 9 дней без воды и молятся, чтобы выжить.

«От нас ничего не осталось. Нас должно было быть 126… Бронежилеты все в дыру, как решето, как дуршлаг… Знаешь сколько у нас от роты осталось?.. 63 или 73 только «трехсотых», еще 10 – «двухсотые», – рассказал оккупант.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Украина ответила Путину
Украина ответила Путину Леонид Невзлин
«Четыре источника» и визит в Беларусь
«Четыре источника» и визит в Беларусь Виталий Портников
Сигналы и знаки
Сигналы и знаки Ирина Халип
Генералов берут пачками
Генералов берут пачками Владимир Пастухов