Историческое событие 2 29.05.2024, 15:06

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Почему так важно, что Швеция передала Украине самолет радиолокационной разведки.

29 мая Швеция объявила, что в рамках нового пакета военной помощи на $1,23 млрд передаст Украине самолет радиолокационной разведки и управления ASC 890.

NV собрал главные факты об этом самолете, появление которого в Украине уже называют историческим событием.

Главные характеристики ASC 890 (Saab 340)

Самолет радиолокационной разведки ASC 890, известный также как Saab 340, разработан шведской аэрокосмической и оборонной компанией Saab.

Кроме Швеции, такие самолеты есть также у Таиланда, а с марта 2024 года — у Польши. Польша заключила контракт на приобретение двух таких самолетов на сумму $57,81 миллиона в июле 2023 года. Контракт также включает в себя наземное оборудование, логистические и вспомогательные услуги.

Издание Aiforce Technology называет три модифицированные версии самолета:

Saab 340B AEW (S 100B Argus);

Saab 340B AEW-200;

Saab 340B AEW-300 (S 100D Argus).

Экипаж Saab 340 состоит из шести человек.

Длина такого самолета 20,57 м, размах крыльев — 21,44 м, высота — 6,97 м, площадь крыла 41,80 м².

Масса пустого Saab 340 — 9200 кг, максимальная взлетная масса — 13 155 кг.

Максимальная скорость самолета — 530 км/ч, практический потолок (наибольшая высота, на которой при полете с постоянной горизонтальной скоростью продолжает иметь место избыток тяги, достаточный для подъема с определенной вертикальной скоростью — ред.) — 7620 м, продолжительность полета — до семи часов.

Самолет оснащен турбовинтовыми двигателями General Electric CT7−9B и радаром Ericsson Erieye PS-890.

Что может радар ASC 890

Erieye от Saab, известный как Airborne Surveillance and Control (ASC) 890 в Швеции, представляет собой комплексную систему, которая обеспечивает разнообразные возможности для многих ролей и миссий, удовлетворяя требования как военной, так и гражданской сферы.

Радарная система использует технологию активного электронного сканирования (AESA), которая позволяет динамически регулировать энергию радара в зависимости от ситуации. Радар может охватывать широкую территорию или сосредотачиваться на меньшей приоритетной зоне и имеет высокую скорость обновления. Технология S-диапазона гарантирует исключительную производительность радара в различных погодных условиях.

Эффективный диапазон наблюдения ASC 890 охватывает более 500 тысяч квадратных километров по горизонтали и распространяется на высоту более 18200 метров.

Над морской поверхностью система может обнаруживать и отслеживать такие объекты как истребители, вертолеты, зависающие в воздухе, крылатые ракеты и даже морские цели размером с водные мотоциклы.

Система Erieye AEW/AEW&C была приобретена девятью странами в различных конфигурациях, и является одной из наиболее широко используемых систем воздушного наблюдения во всем мире.

Почему самолет радиолокационной разведки ASC 890 важен для Украины

Defense Express называет передачу шведского самолета радиолокационной разведки и управления историческим событием для Украины, отметив, что получить свои самолеты радиолокационного дозора ВСУ стремились все 33 года Независимости.

Издание уверяет, что такой самолет даст Украине дополнительные возможности для более эффективного использования F-16 и другой авиатехники в боях против российских захватчиков.

Первый Saab 340 в Польше, март 2024 года

О необходимости для Украины получить самолеты радиолокационного дозора эксперт Defense Express Иван Киричевский рассказывал в интервью Radio NV еще в мае 2023 года.

Он объяснил, что, судя по данным из открытых источников, если Украине передадут самолеты F-16 нидерландцы и бельгийцы, это будут F-16 в модификации MLU, радиолокаторы которых могут видеть цели на дальности 110 км.

«Грубо говоря, если у нас будет Гарпун с дальностью стрельбы 185 километров минимум под F-16, мощности радиолокатора недостаточно и нужно будет внешнее целеуказание. Или если вдруг нам повезет и нам дадут ракеты воздух-воздух AIM-120 с диапазоном модификаций с C5 по C8, или даже AIM-120D, чтобы совсем доставать на всех возможных дистанциях российские самолеты, то, очевидно, что и в этом случае надо будет внешнее целеуказание. Даже этого достаточно мощного радара на F-16 нам чтобы, например, обнаружить российский МиГ-31 или даже Су-35, или даже Су-57 на таких дистанциях будет мало. Надо летающий радиолокатор», — говорил тогда Киричевский.

Он подчеркнул, что без самолетов радиолокационного дозора Украина не сможет раскрыть потенциал F-16 и «это будет просто такая себе высокотехнологичная замена МиГ-29, а не то, что хотелось».

Около года назад авторитетный военный аналитик Агиль Рустамзаде в интервью NV рассказал, что старые модификации самолетов F-16 проигрывают российским Су-35 и МиГ-31, но это можно компенсировать применением «летающих радаров «летающих радаров» — самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и наведения (AWACS).

Он также говорил, что обучение пилотов такого самолета занимает очень много времени.

В справочнике WORLD AIR 2024 FORCES указывается, что самолетов ASC 890 Швеция имеет две единицы. В Швеции отметили, что передача такого самолета Украине повлияет на их обороноспособность, и это решат путем приобретения нового самолета дальнего радиолокационного обнаружения Global Eye.