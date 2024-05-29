США заявили о безграничном расширении санкций против России 5 29.05.2024, 15:15

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В том числе и в отношении союзников Кремля.

Усилия России по обходу санкций заставляют Вашингтон и его союзников постоянно менять и адаптировать ограничительные меры. Очередным шагом в этом направлении может стать расширение вторичных санкций против банков других стран и распространение экспортного контроля на гораздо более широкий круг секторов, чем военная продукция и товары двойного назначения, как сейчас. Об этом заявил главный архитектор санкционного режима в Белом доме Далип Сингх, отвечающий за международною экономику заместитель советника по национальной безопасности президента США.

«Санкции – как антибиотик: их постоянное применение повышает сопротивляемость [организма]», – сказал Сингх, выступая на конференции, организованной Институтом Брукингса. Действия России по обходу санкций он назвал неизбежными, но это не значит, что они ей ничего не стоят: ей приходится все время адаптироваться и менять маршруты поставок, что подрывает эффективность, усиливает сложность и неопределенность. «Несмотря на увеличение оборонных расходов втрое после вторжения, импорт ключевых компонентов упал примерно на треть», – отметил Сингх.

При этом российский ВПК сейчас сильнее, чем перед началом войны, признал Сингх, назвав это «отрезвляющей» оценкой. Но в санкционной борьбе «ничего не делать – значит отставать», особенно если страна, против которой направлены ограничительные меры, превращает свою экономику в «фабрику войны». Поэтому Министерства торговли и финансов США, по словам Сингха, расширяют список инструментов и механизмов контроля. Для этого используются в том числе аналитика больших данных и искусственный интеллект с целью выявлять аномалии в торговых потоках, лучше следить за цепочками поставок, помогать компаниям отслеживать действия всех своих покупателей вплоть до конечного, а также работу своих зарубежных подразделений (часть полученной Россией микроэлектроники выпускалась на заводах американских компаний в других странах). Все это должно ограничить попадание в Россию продукции, которая может быть использована для производства оружия.

В эту деятельность вписывается и декабрьский указ Джо Байдена, разрешивший вводить вторичные санкции против зарубежных банков, оказывающих финансовое содействие в операциях по поставке в Россию запрещенных товаров. И это не последний шаг в этом направлении, предупредил Сингх, меры «могут быть расширены»:

«Мы активно рассматриваем возможность расширить определение «финансового содействия» в санкционном режиме, а также масштабы экспортного контроля в отношении продукции, не только производимой в США, но и имеющей бренд США».

Россия переводит всю экономику на военные рельсы, что только подтверждается назначением экономиста на пост министра обороны, отметил Сингх: «Если это так, то имеет ли смысл ограничивать меры против финансового содействия небольшой группой секторов или определенным числом выпущенных в США продуктов, если мы знаем, что транзитная перевозка [через третьи страны] стала главным способом, с помощью которого Россия продолжает получать критические компоненты, которые дают ей преимущество перед Украиной на поле боя? По нашему мнению, это было бы ошибкой. Пришло время адаптировать [нашу политику]».

На уточняющий вопрос ведущего: «Значит ли это, что вы рассматриваете вторичные санкции вместе с нашими союзниками?», – Сингх ответил: «Думайте, что хотите».

Китай активно способствует адаптации российского ВПК к военным условиям, заявил чиновник: в 2023 г. в Россию из Китая было поставлено 90% полупроводников и микроэлектроники, в IV квартале оттуда пришло 70% станков и оборудования. Москва впадает в зависимость от Пекина, считает Сингх. «Может, это и можно назвать "безграничным партнерством, – отметил он, использовав характеристику, которой описывают отношения двух стран Владимир Путин и Си Цзиньпин, – но оно все больше становится ассиметричным».

Для Китая такие отношения тоже несут риски, ведь совокупный товарооборот в его торговле с США и ЕС почти в семь раз больше, чем с Россией в 2023 г., когда он достиг $240 млрд, сказал Сингх:

«Хочу, чтобы было понятно: у нас нет желания подрывать всю торговлю между Россией и Китаем. Но мы с партнерами готовы использовать санкции и меры экспортного контроля, чтобы не допустить торговлю товарами и технологиями, угрожающими нашей коллективной безопасности».