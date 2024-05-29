В центре Минска прямо сейчас сносят огромное здание 29.05.2024, 16:23

Это бывший корпус БГПУ.

Сейчас в Минске идет снос четырехэтажного корпуса главного педагогического вуза страны. Масштабное здание, построенное еще в середине 30-х годов на улице Мясникова, практически исчезло за световой день.

В последние годы корпус, в котором некогда учились студенты факультета эстетического образования, пустовал. По официальной информации, здание должно было получить вторую жизнь — в нем хотели разместить суд. Был даже разработан проект реконструкции с уклоном в классический стиль.

Однако, как видим, Фемида все же оказалась неблагосклонна к постройке: чаша весов склонилась в сторону сноса.

С самого утра на объекте все громыхает и падает. Причем с задачей разобрать здание на кусочки прекрасно справляется всего один экскаватор. Да это и не удивительно: как оказалось, старые деревянные перекрытия только тронь. С кирпичными стенами, конечно, посложнее, но темп все равно ударный.

Примечательно, что процесс демонтажа сопровождает «поливальная» машина: так удается прибить пыль, летящую во все стороны.