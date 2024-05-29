Политолог: Кремль закручивает финансовый вентиль для Лукашенко 2 29.05.2024, 16:53

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Путин получил еще один инструмент давления на белорусского диктатора.

Режим Лукашенко тянет с выплатой долгов по своим давно просроченным еврооблигациям. Близкий к российским силовикам Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» писал, что российский бизнес лоббирует давление на Лукашенко, чтобы тот вернул деньги.

Тема евробондов могла подниматься на встрече двух диктаторов в Минске. Будет ли Кремль давить на Лукашенко, чтобы он выплатил эти деньги?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с белорусским политологом Анатолием Котовым:

— Формально евробонды — коммерческая история. Начнем с того, что белорусские еврооблигации покупали российские компании. Многие делали это без указки из Кремля, так как на этом можно было достаточно неплохо заработать.

С учетом показателей Беларуси на международном финансовом рынке, доходность по евробондам страны на 1-2% выше, чем по еврооблигациям других государств или коммерческих компаний. Это была достаточно привлекательная схема.

Но основными покупателями, так или иначе, стали коммерческие компании, а иногда напрямую аффилированные с российским государством. Просто потому, что им сказали, мол, надо помочь Александру Григорьевичу, когда лимиты кредитования из российского бюджета напрямую были исчерпаны.

С одной стороны евробонды — история коммерческая, а с другой стороны — история спасения, латания дыр бюджета Лукашенко.

Сейчас я вижу, что формально Кремль не запрещает компаниям предпринимать усилия по возвращению своих денег. Первые разбирательства на национальном уровне уже проведены, все закончились в пользу российских инвесторов. Только вот белорусский Минфин денег никому не выплачивает.

Думаю, что здесь Кремль будет играться с Лукашенко, говоря о том, что «это же коммерческие компании». Они имеют право отстаивать свои интересы. Российское государство не в праве запретить своим же крупным компаниям отстаивать свои интересы.

Задолженность будет носить характер того инструмента, которым Кремль сможет давить на Лукашенко, но непосредственно к этому не имея отношения. Доброй волей всегда может стать то, что Кремль каким-то образом компенсирует потери из своего собственного бюджета, но это на самом деле такая «морковка», которой будут товарища Лукашенко приманивать. Финансовый вентиль закручивается.

Повторю, мешать своим компаниям идти до конца Кремль не будет. Это красивый инструмент не совсем прямого давления на Лукашенко, но очень эффективный. Ведь несколько миллиардов долларов на дороге не валяются.

— Может ли дело дойти до Лондонского третейского суда, как грозятся бизнесмены?

— Да, дойти делу туда Кремль и не будет мешать. У белорусского режима же нет аргументов против. Они не выплачивают деньги в принципе. И здесь решение достаточно очевидное. Как только оно будет вынесено, то в руках у Кремля инструмент давления на Лукашенко.

— Если режим проиграет это дело, будет ли он выплачивать компенсацию или начнутся аресты имущества?

— Арестовывать за рубежом практически нечего.

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