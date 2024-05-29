Поединок Усика и Фьюри перенесли 29.05.2024, 20:03

Когда будет реванш.

Почти две недели назад и впервые за четверть века в тяжелом весе появился абсолютный чемпион.

По праву им стал Александр Усик. А поклонники бокса замерли в ожидании октябрьского матча-реванша.

Статистика на данный момент у боксеров следующая. Усик – 22 победы, 14 нокаутов и ни одного поражения. Фьюри – 34 победы, 1 ничья и 1 поражение.

Однако в среду, 29 мая, стало известно, что бой перенесут.

Об этом сообщил председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх на странице в Х.

Так, абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе украинец Александр Усик и экс-чемпион мира в этом же весе британец Тайсон Фьюри выйдут на ринг в декабре.

«Матч-реванш… запланирован на 21 декабря 2024 года в рамках Riyadh Season… Мир снова увидит еще один исторический поединок... Наше служение поклонникам бокса продолжается», – написал Аль аш-Шейх.

И выразил надежду, что этот бокс понравится болельщикам.