Таксист в Минске на полном ходу влетел в булочную 6 29.05.2024, 22:00

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Водитель чудом не задел продавца.

В Минске такси на полном ходу въехала в булочную. После того, как машина влетела внутрь, врезавшись в витрину и чудом не задев сотрудника, который в это время стоял за прилавком, из авто вышел мужчина и девушка. Об этом инциденте рассказали эфире телеканала «Беларусь 1».

Видеозапись была произведена на камеру, которая была установлена внутри магазина. Несмотря на то, что удар был значительной силы, по съемке видно, что водитель выходит из машины, а также открывает дверь пассажирке. Визуально люди не травмированы.

Информации о том, понадобилась ли водителю и пассажиру такси, или сотруднику магазина, медпомощь, нет. Однако видно, что и работник, находившийся у прилавка после того, как произошло ДТП, остался стоять, где стоял.