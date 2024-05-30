Присяжные начали обсуждать приговор Трампу по первому уголовному делу в Нью-Йорке 30.05.2024, 3:21

Дональд Трамп

Обсуждение может занять несколько дней из-за сложности дела.

В суде в Нью-Йорке 29 мая завершилась публичная часть слушаний по уголовному делу в отношении экс-президента США Дональда Трампа, связанная с сокрытием информации о внебрачных связях.

Об этом сообщает Axios.

После последнего слова обвинения и защиты 12 присяжных пошли советоваться для принятия решения о том, можно ли объявить Трампа виновным по инкриминируемым ему обвинениям.

Судья Хуан Мерчан призвал их отбросить личное отношение к экс-президенту, избегать публичных предположений относительно возможного приговора, а также основывать свое решение на основе всех доказательств, представленных в суде.

Обсуждение присяжных, предполагает Axios, может занять несколько дней из-за сложности дела и количества пунктов обвинения. Они должны достичь единогласного решения, иначе же судебный процесс будет объявлен несостоявшимся.

В случае признания Трампа виновным судья должен определить наказание для Трампа. Хотя уголовный кодекс Нью-Йорка предусматривает возможное заключение по инкриминируемым статьям, учитывая отсутствие судимостей экс-президент может отделаться штрафом.

После начала обсуждения присяжных Трамп в комментарии журналистам в очередной раз назвал обвинения сфальсифицированными, заявив, что их «не смогла бы опровергнуть Мать Тереза».