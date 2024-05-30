Россия потеряла элитные войска под Часовым Яром 30.05.2024, 8:29

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Военнослужащий 41-й бригады ВСУ раскрыл подробности.

Российская оккупационная армия потеряла под Часовым Яром 98-й десантную дивизию, которая была одним из самых тяжелых военизированных формирований Москвы. Однако с отводом этой дивизии легче в Часовом Яру не стало. Детальнее о ситуации в городе и его окрестностях в эфире Апостроф TV рассказал военнослужащий 41 бригады ВСУ Кирилл Сазонов.

– Какая оперативная ситуация возле Часова Яра? Как изменилась обстановка после открытия Харьковского фронта?

– Враг не ослабляет давление и продолжает штурмовать Часов Яр. Он пытается захватить город и это не секрет. Целью путина так и остается оккупация всей Донецкой области. А Часов Яр - это, прежде всего, путь к Константиновке. А дальше рядом Дружковка, Краматорск и Славянск.

В последнее время враг несколько раз очень штурмовал город. Штурмы продолжались полтора-два дня и мы нанесли врагу большие потери. Очень активно работали наши «Грады» и артиллерия. Так же очень плотно работают дроны из 41 бригады и наши минометчики. И в результате мы видим, что вся 98-я десантная дивизия отходит от Часова Яра на доукомплектование. А это был самый тяжелый противник – экипированная, подготовленная десантура, в состав которой входили молодые тренированные контрактники. Это был очень трудный противник и он закончился.

Сейчас мы видим перегруппировку во врага, какую-то ротацию. Они подтягивают какие-то резервы. И обстрелов не стало меньше. По нам работают ракеты, артиллерия, кассетные «Смерчи», «Ураганы» и «Грады». Они периодически пытаются штурмовать с техникой. Используют то смешанные механизированные штурмы, то маленькие группы, то они пытаются брать Часов Яр в тиски, наступая по флангам.

На днях DeepState писал, что они немного продвинулись вдоль трассы по полю. Но это ни о чем и мы их можем там стереть в любой момент.

Более тяжелая ситуация на северном фланге. Там они тоже давят, лезут по руинам бывших дач. Но за последние двое суток там никакого продвижения нет.

Наши танки тоже выходят на передовую – отрабатывают и отходят. Для понимания, когда наш танк вышел отработать под прикрытием минометчиков, то шесть FPV по нему попали. Танк горел, но отработал по вражеским позициям и вернулся. Я вчера общался с экипажем – все трое парней живы. Командир танка получил ожоги ладоней и был госпитализирован.

В общем, Часов Яр держится крепко. 41 бригаду сюда перебросили в конце марта с Купянского направления. Тогда нам говорили, что неделя-две и в апреле Часов Яр будет оставлен. Но уже заканчивается май, и мы держимся. И в Часов Яр россияне до сих пор не зашли.

– Почему окрестности микрорайона Канал являются одним из самых сложных участков и насколько активно противник пытается продвигаться в этом районе?

– Это касается не только канала, но и вообще всех участков, где враг может выйти к Часову Яру. Враг пытается зацепиться за любые постройки. Потому что имеет преимущество в количестве личного состава.

Но когда эта навала идет по полю или лесу, то какое бы количество людей ни было, сколько бы техники не было – артиллерия их просто уничтожает. А вот когда враг входит в город и навязывает уличные бои, тогда количественное преимущество врага дает о себе знать. И артиллерии по городу работать уже не так хорошо. Поэтому россияне пытаются зацепиться за что угодно, чтобы зайти в Часов Яр.

У нас задача – не пускать их в Часов Яр вообще. Иногда группы в обход прорывались в Часов Яр, заходили в город. Но у нас здесь большая остановка, и ходит экспресс, как мы шутим, на концерты Кобзона. Это уже шоу-бизнес с билетами в один конец.

И даже если они продвигаются в микрорайон Канал, то дальше естественное препятствие – это сам канал Северский Донец – Донбасс. Сейчас там воды меньше, чем по колено, но тяжелая техника его пройти не может. Она должна остановиться, чтобы хотя бы высадить десант. И в это время она очень уязвима.

Иногда враг пытается пересечь канал рядом с городом, но это им тоже не удается.

- Сейчас развернулась широкая дискуссия по вопросу, разрешать ли Украине бить западным оружием по оккупантам на их территории. И обозреватели говорят о том, что если бы у нас было это разрешение, пока не открылся Харьковский фронт, то мы бы не позволили врагу открыть его. Что бы изменило, если бы мы имели это разрешение в направлении Часова Яра?

- Это, прежде всего, касается Харьковщины, Сумщины и Черниговщины. Потому что когда собирается большая группировка для вторжения в Украину, то несколько часов, когда они уже вышли из укрытий и готовы отправляться на территорию Украины - они очень уязвимы на своей территории. И если в это время нанести удар, то наступления на Харьковщину вообще не было бы.

У нас здесь немного другая ситуация, потому что даже когда мы бьем по их тылу, это оккупированная украинская земля. Потому нас это вообще не касается.

Но если по границам Украины на российской территории уничтожать склады БК, логистику, железную дорогу – потому что вся российская логистика подвязана под железную дорогу – то они покатятся назад. Без своевременного снабжения горючего, боекомплекта, пополнения и отвоза раненых и снабжения провианта воевать невозможно. Поэтому это очень важно, и мы с оптимизмом ждем, что скоро получим это разрешение.