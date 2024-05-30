«Даже еду в магазинах покупали в рассрочку» 30.05.2024, 8:39

Белоруска рассказала, как всю жизнь живет в кредит.

Люди оформляют кредиты и рассрочки по разным причинам и на разные нужды. Так, кто-то обращается за деньгами в банк, чтобы открыть бизнес, кто-то — чтобы купить квартиру или машину, а кто-то с помощью кредитных денег старается улучшить уровень жизни, скупая все подряд. Со временем такой стиль жизни входит в привычку, и отказаться от нее становится практически невозможно. «Зеркало» поговорило с белоруской, которая всю жизнь живет в долг.

Имя героини изменено для ее безопасности.

«Чувствовала себя неполноценной»

Арине 27 лет. Она родилась и выросла в небольшом городе. По словам белоруски, их семью в основном содержала мама — она занимала высокую должность в райисполкоме и имела относительно высокий стабильный доход. Каким именно он был, девушка точно не помнит. По ее словам, примерно около двух миллионов белорусских рублей до деноминации (в 2008 году, к примеру, это было около 940 долларов по тогдашнему курсу, а в 2009-м — уже чуть больше 700 долларов).

Отец Арины периодически ездил на сезонные заработки в Польшу и Германию. Поэтому в целом семья жила в достатке: качественные продукты, хорошая одежда, игрушки, отдых за границей — все это для них было нормой. Первый кредит — на дорогой автомобиль — родители девушки взяли, когда ей было около 12 лет.

— Машины в нашей семье были всегда и постоянно менялись. Сколько себя помню, отец сутками зависал на сайтах с авто, — говорит белоруска. — Я была маленькой, и мне казалось, что иметь в семье машину — нормально, что так у всех. Поэтому покупке очередной, и, как я понимаю уже сейчас, достаточно дорогой машины (она стоила около 15 тыс. долларов) не удивилась. Тогда во время разговора родителей я впервые услышала, что автомобиль куплен в кредит. Что это такое, мне, конечно, никто не объяснял. Да и сама я вопросов не задавала.

Спустя год у Арины родилась сестра. По словам девушки, в тот момент она ощутила, что ее потребности ушли на второй план: если ранее мама никогда ни в чем ей не отказывала, то теперь риторика сменилась на «купим позже — сейчас мы не можем себе этого позволить». Такие изменения в семье сказались на ее эмоциональном состоянии.

— У меня стала появляться ненависть к сестре и сильная обида на маму. Я перестала ее слушать, совершала какие-то поступки назло, огрызалась, — вспоминает Арина. — Я понимала, что она ушла в декретный отпуск, но не понимала, насколько сильно это событие меняет финансовое положение семьи. Впервые я осознала, что нам не хватает денег настолько, что мама ищет магазины, в которых можно купить детские подгузники поштучно. Мне было очень стыдно. Я чувствовала себя неполноценной.

«Обмолвилась, что возьмет кредит, потому что таких денег нет»

Отец Арины ездил на заработки преимущественно весной и летом, а осень и зиму проводил дома. Девушка говорит, что такой стиль жизни стал причиной разрыва родительских отношений: отец пристрастился к алкоголю и другим женщинам, а ее мама не стала этого терпеть. В итоге, когда сестре Арины исполнилось полтора года, родители развелись.

— Честно говоря, я не сильно переживала из-за их расставания. В глубине души даже была рада: закончились бесконечные скандалы из-за пьянок и гулянок. Мама тоже не раскисла: примерно через пару месяцев вернулась на работу, а сестра пошла в ясли, — вспоминает собеседница. — Несмотря на то, что отец испарился из нашей жизни и никак не помогал, жить стало проще: в холодильнике снова появилось изобилие продуктов, мама купила мне кучу новой одежды и обуви и стала давать больше карманных денег.

В 2011 году за несколько месяцев до своего 14-летия Арина попросила маму подарить ей четвертый айфон. На тот момент, вспоминает она, такой телефон стоил около 200 долларов (1,6 миллиона рублей до деноминации). Мама Арины согласилась, обмолвившись, что возьмет его в кредит. По словам собеседницы, развод и хорошая зарплата пробудили в ее маме уверенность в себе, поэтому та «пустилась во все тяжкие».

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— Мама начала брать разные кредиты и рассрочки на крупную и мелкую бытовую технику (пылесос, стиральную машину, плазменный телевизор, кофемашину), мебель, себе на лечение по гинекологии, мне на брекеты и другие, — рассказывает белоруска. — Позже она оформила карту рассрочки. Так началась наша полноценная «жизнь в кредит». В какой-то момент все дошло до того, что даже еду в магазинах мы покупали в рассрочку. Вы только вдумайтесь! В итоге мы застряли в круговороте: в одном месяце покупали продукты на крупную сумму, в следующем — гасили долг. Но из-за того, что «живых» денег фактически не оставалось, возвращались к этой карте.

Арина говорит, что не осуждает свою маму за подобное распоряжение финансами. Девушка отмечает, что несмотря на большое количество долгов, к их погашению женщина всегда относилась крайне ответственно.

— За все это время у мамы не было ни единой просрочки по платежам. У нее идеальная кредитная история, — уточняет собеседница. — Она не купила бы себе лишнюю пару трусов, если бы знала, что что-то еще не заплатила.

«Дать мне высшее образование, кажется, было для нее одной из самых важных задач в жизни»

По мнению Арины, самый крупный мамин кредит за последние десять лет (не считая машины, купленной в браке) — 16 тыс. рублей. Его белоруска взяла на обучение дочери.

— Дать мне высшее образование, кажется, было для нее одной из самых важных задач в жизни, — вспоминает девушка. — Она постоянно повторяла, что со своим высшим образованием смогла хорошо устроиться в жизни и что благодаря диплому я тоже так смогу. Также в пример приводила отца, мол, он закончил ПТУ, и посмотри, кем стал. Поэтому еще в 11-м классе сказала, что если я буду проходить на платное — она будет платить любые деньги.

Так и случилось: в течение четырех лет мама Арины оплачивала обучение дочери кредитными деньгами. Но, как оказалось позже, они были потрачены впустую: по специальности Арина не работала ни единого дня. Будучи еще студенткой, девушка окончила курсы по таргетированной рекламе и погрузилась в новую профессию.

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— Я долго копила на эти курсы. У мамы не просила: не хотела, чтобы она влезла в еще один долг. Когда вся сумма была на руках, рассказала маме о своем решении. Она сочла это баловством, но поддержала, — говорит собеседница. — Мамино мнение изменилось, когда я полностью сепарировалась от нее в финансовом плане: перестала брать у нее деньги, переехала в съемную квартиру, за аренду которой платила сама. А позже — купила себе айпад за наличные деньги. Этому событию мама была рада. Но в ее голове не укладывалось, как без можно купить что-то дорогое без кредита.

Арина пыталась поговорить с мамой о ее кредитах и рассрочках, просила, чтобы та не брала новых и гасила старые долги наперед. Но менять что-то в своей жизни мама девушки не стремилась и продолжала ими пользоваться.

«Как бы смешно это ни звучало, наша первая рассрочка была на диван»

Когда Арине исполнился 21 год, она вышла замуж. Как оказалось, супруг белоруски тоже вырос в семье, где кредиты и рассрочки были нормой. Поэтому со временем, вопреки своим убеждениям, партнеры стали перенимать финансовую модель своих родителей.

— Честно говоря, я была убеждена, что никогда в жизни не возьму ничего ни в кредит, ни в рассрочку, — вспоминает собеседница. — Но, как бы смешно это ни звучало, наша первая с мужем рассрочка была на диван. Дело в том, что в съемной квартире у нас внезапно сломалась кровать, которую я покупала, когда заезжала туда. Я брала ее «за дешево», и рассчитывать, что она прослужит долго, однозначно не стоило. Снова покупать что-то дешевое мы не хотели, а оплатить дорогое в момент, когда ты к этому не готов, — оказалось сложно. Поэтому после долгих сопротивлений мы решили взять в рассрочку диван за 3000 рублей.

После этого у супругов появилось искушение. Первым эмоциям поддался муж — он заявил о желании открыть карту рассрочки, чтобы «была подушка безопасности».

— Когда услышала от него про эту карту, меня бросило в пот. Я вспоминала, в какой кабале из-за нее оказалась ее мама, и высказалась против. Но когда муж поделился своим желанием с моей мамой — она его поддержала, — возмущается Арина. — В итоге он все же оформил себе эту карту. Пользовались мы ею примерно год, но поняв, что она лишь загоняет нас в постоянный долг, закрыли.

С того момента супруги договорились брать кредиты и рассрочки исключительно на дорогостоящие покупки, такие как квартира, машина, мебель и техника.

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«Взяла себя в руки и сократила кредиты на 60%»

Сейчас Арина продолжает работать таргетологом на фрилансе, а ее супруг — в сфере IT. Два года назад они взяли два кредита на общую сумму в 106 тыс. рублей.

— 98 тысяч мы брали на покупку машины из Америки и 8 тысяч — на установку брекетов мужу, — перечисляет Арина. — Сумма нас ни капельки не пугает, потому что ежемесячный платеж, с учетом того, что часть мы гасили досрочно, достаточно комфортный — 2900 рублей при общем доходе в 10,5 тысячи. Кроме этого, удалось создать хорошую подушку безопасности на случай, если один из нас потеряет работу. Сейчас она составляет 8,7 тысячи. То есть в то время, пока кто-то из нас будет искать работу, мы все равно сможем оплачивать кредит и съемное жилье.

А что с мамой Арины? По словам собеседницы, все это время они очень много разговаривали на тему кредитов. И дочь смогла уговорить ее отказаться от новых заемов и гасить старые наперед.

— Она взяла себя в руки и за последний год не только отказалась от карты рассрочек, но и сократила свои кредиты на 60%. Недавно мама призналась, что в эмоциональном плане жить ей стало гораздо легче. Надеюсь, что к концу этого года ни кредитов, ни рассрочек у нее не останется вовсе, — заключает белоруска.