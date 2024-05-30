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История России не по-детски разворачивается

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  • Аркадий Дубнов
  • 30.05.2024, 11:17
  • 3,710
История России не по-детски разворачивается

Кремль хочет «провести демонстрационный ядерный взрыв».

«Нужно понимать в какой момент истории России мы находимся», строго указал сегодня Путин своему ближайшему окружению.

Ну, как тут с ним не согласиться, если в тот же день становится известно об идее «провести демонстрационный ядерный взрыв на нейтральной территории или на территории России» с целью показать Западу, что готовность России применить ядерное оружие  в случае конфликта с НАТО вовсе не блеф, как там считают…

С этой вполне «жириновской» инициативой выступил  политолог, преподаватель «Вышки» и активный деятель Совета по внешней и оборонной политике России Дмитрий Суслов

Потрясение, мною испытанное от прочитанного,  усугубилось чрезвычайно, когда выяснилось, что автор – ученик геростратовской школы политологии, основанной учредителем СВОП Сергеем Карагановым, оказался у меня в «друзьях» в ФБ. 

Вот ведь, как история России не по-детски разворачивается…

Аркадий Дубнов, Telegram

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