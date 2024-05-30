Politico: Венгрия может попрощаться с высокой должностью в Брюсселе из-за выходок Орбана 30.05.2024, 11:36

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Влияние Будапешта снижается.

Лидеры Евросоюза предоставив Венгрии слабый портфель в следующем составе Еврокомиссии. Такое решение вызвано усталостью постоянным обструкционизмом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в отношении Украины, рассказали Politico три дипломата, знакомые с ходом дискуссий.

Отмечается, что Венгрия хочет сохранить работу по расширению, которая имеет значительное влияние из-за переговоров ЕС по вступлению Украины в блок. Однако национальные правительства не хотят, чтобы нынешний комиссар от Будапешта Оливер Вархеи (или любой другой венгр) оставался на такой важной должности, сказали изданию три дипломата.

Вряд ли «даже речь идет» о том, чтобы Венгрии позволили сохранить контроль над любым мощным брифом, сказал один из собеседников, чтобы обсудить чувствительные переговоры между странами-членами ЕС. Европейская комиссия заявила, что правительства и следующий избранный президент комиссии должны выбрать следующих комиссаров, и она не будет «опережать их решения».

По словам журналистов, Орбан остается ближайшим союзником президента России Владимира Путина в ЕС, и европейские лидеры все больше раздражены его промедлением с санкциями и противодействием предоставлению средств Киеву. Орбан предпринимал попытки заблокировать помощь Украине и угрожал переговорам о вступлении в ЕС. В июле венгры также возьмут на себя полугодовое ротационное председательство в Совете Евросоюза, что дает им полномочия определять повестку дня.

Однако центральноевропейская страна все еще надеется, что Вархеи останется на своей должности, которую он занимает с 2019 года после того, как был выдвинут Орбаном и взял на себя ответственность за усилия блока по привлечению новых членов на борт. Но Вархеи обвиняют в подрыве политики в отношении стран-кандидатов на вступление в ЕС, что создало путаницу в недавнем противостоянии с Грузией из-за широко осужденного закона об «иностранных агентах».

Будапешт ранее пытался ввести собственную версию правил российского образца, наткнувшись на сопротивление Брюсселя и европейских правовых институтов.

«После катастрофы, произошедшей на этот раз с Вархеи, и того, как Орбан относится к [президенту Еврокомиссии Урсуле] фон дер Ляйен, нет никакого шанса, что она передаст что-то важное [кому-то] из его близких», – сказал дипломат.