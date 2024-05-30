Россияне после длительной паузы пошли на штурм острова Нестрига 30.05.2024, 12:00

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В Силах обороны юга Украины раскрыли подробности.

На левобережье Херсонщины российские захватчики после длительной паузы пошли на штурм острова Нестрига, который имеет стратегическое значение. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук.

«К сожалению, можем констатировать имеющееся обострение на линии боевого соприкосновения. Враг некоторое время аккумулировал свои определенные силы для того, чтобы в очередной раз осуществить такую эскалацию... Поэтому вчера имеем 19 попыток штурмов, что довольно много. Из них 12 - на Ореховском направлении. Это несколько населенных пунктов. Больше всего - в районе Старомайорского. Так же на левобережье было 7 попыток штурмов, из них был даже на остров Нестрига, и 6 - на Крынки», - сказал Плетенчук.

По его мнению, обострение связано, в первую очередь, с тем, что идет подготовка к Саммиту мира, который должен состояться 15-16 июня в Швейцарии.

«Это для россиян традиционный способ инструментария их геополитики. В принципе, если посмотреть ретроспективно, то можно увидеть, что перед любыми переговорами, или перед тем, что может иметь хотя бы какие-то признаки переговоров, даже несмотря на то, что они туда не приглашены, россияне всегда максимально обостряют ситуацию на фронте», - констатировал спикер.

Враг делает это, по словам Плетенчука, для того, чтобы или усилить свои позиции, или, как происходит сейчас, показать, насколько необходимо с ним договариваться.

Спикер добавил, что противник сейчас максимально использует все имеющиеся на сейчас у него ресурсы, чтобы наделать как можно больше вреда.

«Также атака была дронами, баллистикой. К счастью, обошлось без жертв. Но ситуация довольно напряженная, сложная», - говорит Плетенчук.

По его данным, кроме того, враг сейчас усиливает информационную составляющую. В частности, Силы обороны юга узнали о подготовке очередной информационной диверсии на оккупированных территориях. Россияне снимают серию фейковых видео именно в украинских населенных пунктах, чтобы окружающая «декорация» соответствовала реалиям. В своих «фильмах» они будут пытаться показать в негативном виде военнослужащих Украины. По словам Плетенчука, в первую очередь, речь идет о военнослужащих ТЦК - готовят видео, где «герои» будут вести себя максимально неадекватно в различных ситуациях, заведениях, в том числе употреблять спиртные напитки.