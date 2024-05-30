«Цинизм зашкаливает» 30.05.2024, 12:40

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Режим требует больше зарабатывать на крови.

На встрече с работниками завода «Легмаш» в Орше Лукашенко прямым текстом потребовал от руководства предприятия и рядовых сотрудников увеличить производство военной продукции, пишет читатель сайта Charter97.org

— Лукашенко выразил надежду на рост спроса на оружие.

После начала войны в Украине лукашисты наладили на «Легмаше» производство снарядов, которые в основном идут на помощь российской армии.

Цинизм белорусского диктатора зашкаливает. Он не скрывает своего желания зарабатываться на горе и жизни невинных украинцев.

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