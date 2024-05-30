Альфред Кох: «Умиротворение агрессора» уже однажды привело человечество к мировой войне 30.05.2024, 13:23

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Альфред Кох

О новых «чемберленах» и «даладье».

Прошли два года и девяносто шесть дней войны. Судя по картам ISW, никаких существенных изменений линии фронта за прошедшие сутки не наблюдалось. Есть небольшие продвижения россиян на некоторых направлениях (покровское, купянское, харьковское), но ничего, что заставило бы волноваться — не произошло, пишет в «Фейсбуке» бывший вице-премьер РФ, член Совета Форума свободной России Альфред Кох:

Сегодня продолжилась дискуссия о том, могут ли ВСУ использовать западное оружие для ударов по объектам на российской территории. Так на совместной пресс-конференции Макрона и Шольца, Макрон снова выступил однозначно за то, чтобы у Украины было такое право, а Шольц отделался какими-то уклончивыми формулировками.

Сегодня лагерь противников такого рода ударов по российской территории состоит из Германии, Бельгии и Италии. Скорее всего, с ними еще Венгрия и Словакия. Неизвестна позиция Турции. Впрочем, как и ряда других стран-членов НАТО, которые пока отмалчиваются.

А главным противником ударов по российской территории являются Соединенные Штаты. Они из раза в раз повторяют, что они «не ободряют и не поддерживают» атаки их оружием по целям на российский территории, и это, похоже, позиция самого Байдена, поскольку, например, Блинкен — за, но это ничего не дает.

Зная эту точку зрения Байдена, шеф Пентагона Остин тоже выступил против такого использования американского оружия. Не исключено, что такая позиция сформирована под влиянием помощника Байдена по национальной безопасности Салливана. Во-всяком случае, именно его пресса (в том числе и американская) считает главным сторонником старого доброго похода, известного с 1938 года как «умиротворение агрессора».

Вообще, это, конечно, удивительно, насколько в западном истеблишменте (прежде всего — в американском), уверены на свой счет. Например, в американских университетах профессора теперь легко называют себя марксистами и сторонниками коммунизма. Они, правда, называют это социализмом, но когда начинаешь докапываться до сути, становится ясно что это наш, еще советский, старый добрый коммунизм Ленина-Сталина.

Естественно, как всякий бывший советский человек, я их спрашиваю: а как же репрессии, голод, нищета, милитаризация экономики, всевластие спецслужб, гулаг, концепт «осажденной крепости», удушение свобод, отсутствие гражданских прав и т.д.?

На это у них всегда один и тот же ответ: мы не такие, мы обойдемся без этого. Мы добрые, белые и пушистые. То есть они абсолютно уверены на свой счет и не сомневаются, что всего этого им удастся избежать.

Но как без насилия радикально перераспределить заведомо неравномерно распределенную собственность и результаты экономической деятельности — они не говорят. Как без насилия удержать власть в условиях, например, резкого ухудшения экономического положения и конкуренции на выборах со стороны правых — они тоже не отвечают.

Скорее всего, они об этом даже не думают. Они просто абстрактно «против насилия». При этом в своих протестах они сплошь и рядом уже его практикуют, снисходительно считая это милым и забавным активизмом. Просто пока их насилие ограничивается буллингом, затыканием ртов, досудебной травлей и агрессивным остракизмом инакомыслящих.

Хотя этот активизм все чаще переходит уже и к прямому насилию. И всякий раз левая профессура находит для этого оправдания вроде «наследия рабовладения» или «позитивной дискриминации».

А если бы эти профессора дали себе труд подумать, то они бы поняли, что без насилия коммунизма не построить. И это то, чего они в марксизме видеть не хотят, а между тем еще Маркс говорил, что «насилие — это повивальная бабка истории…» И вся их левая «социалистическая» агитация, в конечном итоге, приведет к рекам крови. И ни к чему другому. И никакого «в этот раз все у нас будет иначе» — не получится.

Так и тут: сколько не говори подобным «салливанам», что политика «умиротворения агрессора» однажды уже привела человечество к мировой войне. Нет никаких причин, почему это не повториться и в этот раз, они все одно талдычат свое: мы не такие, мы не какие-нибудь там Чемберлен-Даладье, и вообще, Путин не Гитлер, не сгущайте краски.

Они тоже абсолютно уверены, что у них все будет по-другому.