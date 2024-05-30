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Песков занервничал из-за «двух типов войны» НАТО против России

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  • 30.05.2024, 14:26
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Песков занервничал из-за «двух типов войны» НАТО против России

И заявил о «последствиях».

Государства-члены НАТО намерены продолжать войну с Россией как в прямом, так и в переносном смысле, поэтому Украину «провоцируют на продолжение боевых действий». Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, пишет РИА «Новости».

«Сами (страны НАТО — ред.) намерены продолжать войну с нами. Войну в прямом и переносном смысле. Это все, конечно же, неизбежно будет иметь свои последствия», — сказал Песков.

По его мнению, в конечном итоге вред будет нанесен странам, которые пошли по пути «эскалации напряженности на украинском треке».

Кроме того, Песков заявил, что не все страны внутри ЕС могут позволить себе проявлять самостоятельность.

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