Politico: Шольц разрешил Украине бить немецким оружием по России 30.05.2024, 14:34

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Его мог убедить Макрон.

Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал идею разрешить Украине применять западное оружие для ударов по территории России, рассказал Politico осведомленный источник.

Шольц изменил свою позицию в течение последних нескольких дней. Еще 28 мая канцлер ФРГ заявлял, что не видит оснований для расширения зоны действия западного оружия в украинском конфликте. Он напомнил, что по поставкам немецкого оружия Киеву существуют «четкие правила, которые были согласованы с Украиной и которые работают».

Шольц называл целью своей политики в отношении военного конфликта в Украине «не допустить, чтобы он перерос в очень большую войну».

После этого он встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который убеждал Шольца разрешить наносить удары западным оружием по российским военным базам на территории России. Тогда канцлер заявил, что Украина может использовать поставляемое ей вооружение «в рамках международного права». Это допускает его применение против агрессора, которым является Россия, отмечает Politico.

В этот же день пресс-секретарь Шольца Штефан Хебештрайт уточнил позицию Шольца. Он отметил, что «оборонительные действия Украины не ограничиваются ее собственной территорией, но [могут] также распространяться на территорию России». При этом Хебештрайт подчеркнул, что не может раскрыть точные договоренности с Киевом об использовании немецкого оружия, поскольку они являются конфиденциальными.

Также, по словам пресс-секретаря Шольца, заявление канцлера о «консенсусе» с Украиной по поводу отказа от ударов по российской территории, сделанное в феврале прошлого года, было «констатацией фактов», которые были верны на тот момент, но не обязательно применимы в будущем.