В Гродно неожиданно появились «колибри» 30.05.2024, 14:43

Специалисты объяснили чудо.

Житель Гродно Игорь во время прогулки по городу снял на видео, как ему показалось, довольно редкую для Беларуси птицу. Шустрая, маленькая, зависает в воздухе как вертолет — вроде бы все подходит под описание колибри. Ролик быстро набрал более полумиллиона просмотров, но орнитологи, энтомологи и простые дачники уже спешат вас разочаровать, пишет Onliner.

На видео на самом деле бабочка семейства бражников, скорее всего, языкан. Некоторые подобные особи вырастают до достаточных размеров, чтобы их можно было спутать с птицей, а манера передвижения, характерный хоботок-«клюв» и способность зависать в воздухе действительно роднит их из колибри.

Некоторые специалисты объясняют, что из заметных визуальных различий у колибри и языкана только наличие усиков, так что перепутать их действительно легко.

Что и происходит плюс-минус ежегодно с неопытными городскими жителями.

Вот как раньше комментировала подобный случай специалист Академии наук Екатерина Сетракова:

— На глаза эта бабочка попадается не всем, поэтому многие так и реагируют, когда впервые его видят. Его можно встретить по всей стране, но везет далеко не каждому. Как правило, это насекомое сложно заметить: бабочка имеет не очень яркую окраску и достигает небольших размеров (по сравнению с другими бражниками), ведет себя как колибри, то есть не садится на цветы и не дает возможности себя рассмотреть.