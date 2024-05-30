«Теперь очередь, чтобы уволиться — дожили» 30.05.2024, 14:46

Экс-продавец Mark Formelle рассказала о нагрузке, зарплате и квесте с уходом из сети.

Минчанка рассказала в TikTok о своем опыте работы в одном из минских магазинов Mark Formelle. По ее словам, она проработала около семи месяцев продавцом-консультантом, но ей пришлось выполнять и другие обязанности. Заработок сотрудницы не превышал 1000 рублей и она решила уволиться, но с уходом возникли трудности.

Беларуска рассказала в TikTok, что по трудовому контракту устроилась в один из столичных магазинов Mark Formelle, она работала с сентября по апрель, т.е. около семи месяцев. Ее оформили продавцом-консультантом, но на деле сотрудница трудилась также кассиром, помогала кладовщику, убирала склад. За дополнительный труд продавцу не доплачивали, но первое время это «не напрягало», так как она любит активную работу.

Когда девушка получила заработок меньше 1000 рублей, она считала, что это просто неудачный месяц, «непродажный». Тиктокерша отметила, что сумма зависила от достижения плана, но его выполнением возникали трудности. Впрочем, и магазин был не маленьким. Но потом сотрудницу такая зарплата устраивать перестала, потому что она ожидала больше суммы за выполняемый объем работ.

— В феврале я сказала, что хочу уволиться. Заведующая ответила, мол, хорошо, но надо ждать замену, — пояснила блогерша. — Я стала первая в очереди на увольнение, после меня подошли еще три человека.

Девушка написала заявление и предполагала, что ждать замены придется примерно месяц. За это время собиралась подобрать себе новую работу. Однако первой уволили не тиктокершу, а ее иногороднюю коллегу (у той были какие-то проблемы с квартирой).

— Было обидно, что меня даже никто не спросил, хочу и могу ли я ее пропустить перед собой. Потому что замена искалась очень долго. Через месяц пришла только одна девушка, она должна была стать моей заменой.

Второй уволили женщину, которая была последней в очереди, «потому что она закатила скандал» для того, чтобы ее отпустили.

— Замена приходила очень долго, никто не хотел туда идти работать. Смешно то, что нам все время говорили, что незаменимых нет и чуть не очереди стоят на наши места.

Заведующая магазина обещала, что девушку вот-вот уволят, максимум ей осталось работать одну неделю. Но когда до истечения недели оставался один день, руководитель подошла к сотруднице и сообщила, что региональный менеджер не подписал ее заявление на увольнение.

— Тогда меня очень сильно бомбануло, я устроила скандал, сказала, что буду писать обращение самому главному менеджеру. После этого меня уволили, — вспоминает девушка. — То, что там твориться, это настолько неуважительно, нас за людей их не считали. Я хотела бы найти какие-то плюсы в этой работе, единственное — в нашем магазине был хороший коллектив, почти со всеми я ладила.

В комментариях под видео люди делились своим опытом работы в торговле, большинство пользователей были солидарны с блогершей. В комментариях также тегнули страницу в TikTok Mark Formelle, ожидая, что производитель ответит на нелестный отзыв, но с тех пор прошло 10 дней, а ответа до сих пор нет. А вот несколько отзывов, которые люди оставляли в комментариях:

«Я в «Конте» год проработала, просили и умоляли остаться еще на пару недель из-за нехватки персонала. И сказали: «Потом обратно не возьмем, можешь не приходить».

«Как тебе удалось уволиться? Мне уже три месяца ищут замену. Я сама на контакте, ищу себе замену, в Mark Formelle в Минске, сказали, что не уволят, пока не найду человека на свое место».

«Привет из Гомельской области! Не увольняют и говорят, что работаете до конца контракта. Зарплата — 600 рублей за месяц. Хуже места не придумаешь просто, такая огромная сеть, а люди копейки получают».

«Раньше была очередь, чтобы устроиться на работу, а теперь очередь, чтобы уволиться. Дожили. Значит, что-то в этой жизни не так».

«В Green то же самое, там даже не ищут замену. Если хочешь уволиться раньше окончания контракта, то создадут условия для того, чтобы уволить по статье либо зарплату урезают до конца отработки».

«Работаю в Mark Formelle 8 лет. И скажу одно: в коммерческой структуре нужно работать, чтобы получить достойную зарплату. Здесь самоокупаемость. А вы сказали про себя не всю правду».

«Вот поэтому, чтобы таких казусов не было, я почти 4 года работаю исключительно по договору подряда, трудовая книжка при мне».

«Тоже самое в маленьких «Еврооптах» — устраиваешься кассиром и плюс к этому выполняешь работу уборщика, грузчика, продавца и никто за это не доплачивает,

учитывая, что табелируют 11 часов, а по факту работаешь 14. Зарплата — копейки, еле дотянула год».

«Не увольняют — просто исполняешь только свои обязанности, не более. Приход-уход минута в минуту, никаких уборок, переработок».

«Увольнялась после переучета. По итогу на меня повесили сумму за недостачу больше, чем на админов, и при увольнении получила зарплату 50 рублей».

«Сейчас в торговле везде такое, куда не пойди. Лучше вообще не идти, я ушла из торговли и не могу нарадоваться уже год как».

«В первый же месяц работы мне поставили график 3/1. В первую тройку я шла до дома 40 минут вместо обычных 10, и плакала от боли в теле».

«Так все же молчат о рабовладельстве. Зарплата в районе 1000 рублей на сегодняшний день — это пыль, а нагрузка по работе как за больше 3000 рублей».

«Сфера обслуживания она такая. Покупатели нас вообще за людей не считают, ну это ладно, но обидно за то, что и руководство никогда не встанет на сторону сотрудника».