Ветеринары ответили на вопрос, который волнует многих владельцев собак 2 30.05.2024, 15:27

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Обновлены рекомендации.

Чтобы выработать рекомендации по кастрации для каждой конкретной породы, команда ветеринаров на протяжении 10 лет проводила различные исследования. Заняться этим, к слову, их побудила самая первая работа 2013 года, которая показала, что ранняя кастрация повышает риск заболеваний суставов и некоторых видов рака у золотистых ретриверов. Затем эксперты просто решили проверить, существует ли разница между породами — и оказалось, что она действительно есть, пишет techinsider.

Так, в 2020 году вышло их новое исследование с рекомендациями по проведению операции лишения способности к размножению для 35 пород. Основным выводом этого исследования было то, что уязвимость к заболеваниям суставов связана с размером тела собаки.

Исключением стали две гигантские породы — доги и ирландские волкодавы, — у которых не было выявлено повышенного риска заболеваний суставов при кастрации или стерилизации в любом возрасте.

Исследователи также обнаружили, что частота раковых заболеваний у собак меньшего размера была низкой, независимо от того, были ли они кастрированы или нет. Однако у бостон-терьера и ши-тцу при кастрации в любом возрасте произошло значительное увеличение случаев рака.

В своем последнем анализе эксперты сосредоточились на немецких короткошерстных пойнтерах, мастифах, ньюфаундлендах, родезийских риджбеках и сибирских хаски — всех крупных породах весом более 20 кг. Изучив медицинские карты более 1200 собак, они смогли сравнить частоту развития заболеваний суставов, таких как дисплазия тазобедренного сустава, или раковых заболеваний между кастрированными и интактными собаками разного возраста.

В итоге оказалось, что ранняя стерилизация существенно увеличивает риск как онкологических, так и суставных болезней у собак породы пойнтер (и у самок, и самцов). У кобелей мастифов при ранней операции растет вероятность разрыва крестообразной связки и лимфомы, у самок ньюфаундлендов повышается риск патологий суставов, у самок риджбеков могут развиться тучноклеточные опухоли. А вот у сибирских хаски корреляции между возрастом проведения кастрации и частотой заболеваний не было обнаружено.