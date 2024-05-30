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Ветеринары ответили на вопрос, который волнует многих владельцев собак

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  • 30.05.2024, 15:27
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Ветеринары ответили на вопрос, который волнует многих владельцев собак

Обновлены рекомендации.

Чтобы выработать рекомендации по кастрации для каждой конкретной породы, команда ветеринаров на протяжении 10 лет проводила различные исследования. Заняться этим, к слову, их побудила самая первая работа 2013 года, которая показала, что ранняя кастрация повышает риск заболеваний суставов и некоторых видов рака у золотистых ретриверов. Затем эксперты просто решили проверить, существует ли разница между породами — и оказалось, что она действительно есть, пишет techinsider.

Так, в 2020 году вышло их новое исследование с рекомендациями по проведению операции лишения способности к размножению для 35 пород. Основным выводом этого исследования было то, что уязвимость к заболеваниям суставов связана с размером тела собаки.

Исключением стали две гигантские породы — доги и ирландские волкодавы, — у которых не было выявлено повышенного риска заболеваний суставов при кастрации или стерилизации в любом возрасте.

Исследователи также обнаружили, что частота раковых заболеваний у собак меньшего размера была низкой, независимо от того, были ли они кастрированы или нет. Однако у бостон-терьера и ши-тцу при кастрации в любом возрасте произошло значительное увеличение случаев рака.

В своем последнем анализе эксперты сосредоточились на немецких короткошерстных пойнтерах, мастифах, ньюфаундлендах, родезийских риджбеках и сибирских хаски — всех крупных породах весом более 20 кг. Изучив медицинские карты более 1200 собак, они смогли сравнить частоту развития заболеваний суставов, таких как дисплазия тазобедренного сустава, или раковых заболеваний между кастрированными и интактными собаками разного возраста.

В итоге оказалось, что ранняя стерилизация существенно увеличивает риск как онкологических, так и суставных болезней у собак породы пойнтер (и у самок, и самцов). У кобелей мастифов при ранней операции растет вероятность разрыва крестообразной связки и лимфомы, у самок ньюфаундлендов повышается риск патологий суставов, у самок риджбеков могут развиться тучноклеточные опухоли. А вот у сибирских хаски корреляции между возрастом проведения кастрации и частотой заболеваний не было обнаружено.

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