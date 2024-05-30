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Reuters: Макрон потребовал от Канады снятия санкций с российского титана

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  • 30.05.2024, 17:26
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Reuters: Макрон потребовал от Канады снятия санкций с российского титана
Эммануэль Макрон

Ради Airbus.

Президент Франции Эммануэль Макрон лично вмешался, чтобы убедить премьер-министра Канады Джастина Трюдо ослабить санкции против России.

Речь идет об освобождении Airbus и других аэрокосмических компаний от санкций в отношении российского титана, отмечается в материале Reuters.

Источник, близкий к французскому лидеру, сообщил, что Макрон приложил «значительные усилия», чтобы убедить Трюдо предоставить освобождение европейским компаниям.

«Много сообщений было передано на всех уровнях», — добавил источник, имея в виду широкое дипломатическое и промышленное давление.

Как говорится в материале, Макрон поднял эту тему в разговоре с Трюдо 29 марта накануне визита французского премьер-министра Габриэля Атталя, который также затрагивал этот вопрос, когда был в Канаде.

Российская компания ВСМПО-АВИСМА, поддерживаемая государством, исторически является крупнейшим производителем титана аэрокосмического класса.

Хотя Запад ужесточил санкции против Москвы, ранее он избегал блокирования доступа к специальным сплавам ВСМПО, опасаясь нанести ущерб своей аэрокосмической промышленности.

Неожиданное решение Канады запретить импорт продукции ВСМПО совпало со второй годовщиной вторжения Москвы в Украину и застало авиакосмическую отрасль врасплох. Канада не сообщила, когда истечет срок действия льгот, но человек, знакомый с планом, сказал, что отрасли дали три года.

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