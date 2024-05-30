Польша запретит приближаться к границе с Беларусью 2 30.05.2024, 17:36

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Запрет вводится на 90 дней.

Польша запретит приближаться к границе с Беларусью на 90 дней. Об этом свидетельствует проект постановления МВД страны.

Ограничения введут в 27 населенных пунктах Хайновского и Белостокского повятов, граничащих с Беларусью, уточняет источник.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск также анонсировал более активное привлечение полиции и спецтехники для помощи пограничникам. Тогда сообщалось, что Польша хочет создать 200-метровую буферную зону на границе с Беларусью.