Гитару Джона Леннона продали на аукционе за рекордную сумму 30.05.2024, 18:46

1,072

До недавнего времени она считалась потерянной.

Считавшаяся утраченной 50 лет и найденная на чердаке знаменитая гитара Джона Леннона побила рекорд на аукционе, передает «Евроньюс».

В первый день торгов «Музыкальные иконы» в нью-йоркском Hard Rock Cafe аукционный дом Julien's Auctions продал 12-струнную акустическую гитару Framus Hootenanny за рекордные 2,9 миллиона долларов (2,68 миллиона евро).

Таким образом, она стала самой дорогой гитарой квартета The Beatles, проданной когда-либо на аукционе.

Гитара использовалась Ленноном для записи песен студийного альбома 1965 года «Help!» и одноименного фильма. В фильме Леннон играет на этом инструменте во время исполнения песни You've Got To Hide Your Love Away. Этой гитарой также пользовался и Джордж Харрисон.

Гитара была случайно обнаружена на чердаке 90-летнего мужчины, который в 60-е годы был менеджером поп-дуэта «Питер и Гордон», который связывали с членами Beatles дружеские отношения. Гордон Уоллер, один из участников дуэта, получил гитару от Леннона в 1965 году, а затем подарил ее своему менеджеру.

Предыдущая акустическая гитара Леннона, Gibson J160E, была продана за рекордные на тот момент 2,4 миллиона долларов (2,2 миллиона евро) в 2015 году, по данным Julien's Auctions.