В Беларуси заговорили о переходе на «военное время» в регионе, граничащем с Киевской областью

В Беларуси заговорили о переходе на «военное время» в регионе, граничащем с Киевской областью1
- 30.05.2024, 19:16
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Детали.
Гомельскую область Беларуси, граничащую с Киевской областью в Украине, готовы перевести «на военное время».
Об этом сообщает БелТА.
Первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси Александр Худолеев, во время тренировки по ресурсному обеспечению пожарного аварийно-спасательного отряда Гомельского областного управления МЧС в военное время, заявил, что намечены перспективные направления для усовершенствования межведомственного взаимодействия в военное время.
«Проверена готовность специальных формирований, их укомплектованность и т.д. В целом система региона готова по необходимости к переводу на военное время», - рассказал он.
В то же время Худолеев отметил, что есть ряд корректив, требующих оперативного вмешательства.
«Мы наработаем управленческие решения и примем соответствующие нормативно-правовые акты, которые позволят нам в целом реализовать и обеспечить функционирование и взаимодействие в период подготовки и перевода на военные рельсы», - отметил он.
Худолеев пояснил, что в течение двух дней в юго-восточном регионе отработали ряд элементов готовности в целом — не только Министерства по чрезвычайным ситуациям, но и всех формирований гражданской обороны для перехода к действиям в военное время.