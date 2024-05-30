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ВСУ ночью нанесли удар ракетами ATACMS по Керченской паромной переправе

  • 30.05.2024, 20:47
  • 1,134
ВСУ ночью нанесли удар ракетами ATACMS по Керченской паромной переправе

Фотофакт.

Силы обороны Украины в ночь на 30 мая успешно поразили паромную переправу российских оккупантов во временно захваченном ими Крыму. Об этом в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

«Сегодня ночью силы обороны Украины нанесли удар ракетами ATACMS по Керченской паромной переправе, которая активно использовалась врагом для обеспечения своей группировки войск во временно оккупированном Крыму», – сказано в сообщении.

Отмечается, что этот объект прикрывали «современные» российские средства ПВО – «Панцирь», «Тор», «Триумф».

«Однако, ракеты, которые стоят на вооружении с 90-х годов прошлого века, успешно преодолели «новейший» противовоздушный щит захватчиков», – подчеркнули украинские военные.

По данным украинского Генштаба, в результате поражения существенные повреждения получили два парома, которые осуществляли железнодорожные и автомобильные перевозки.

«Один из них сел на мель, чем заблокировал функционирование всей Керченской переправы», – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что благодаря удачной боевой работе украинских ракетчиков военная логистика оккупантов на полуострове существенно подорвана.

«Враг должен помнить: Крым – это Украина», – резюмировали в Генштабе ВСУ.

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