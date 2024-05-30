На каких пляжах в Беларуси разрешено купаться 1 30.05.2024, 21:01

Интерактивная карта от МЧС.

Погода радует жителей Беларуси теплыми днями, а значит, все более популярным становится отдых у воды. Многие при выборе пляжа отдают предпочтение тихим и удаленным от суеты прибрежным уголкам — запрещенным и не оборудованным для купания. Однако статистика показывает, что купание на необорудованных пляжах чаще всего приводит к трагическим последствиям. Чтобы каждый смог найти для себя подходящее, а главное — безопасное место для отдыха, спасатели традиционно подготовили карту разрешенных для купания пляжей, передает «Зеркало».

Карта создана в сервисе «Яндекс», на ней обозначены все пляжи, специально оборудованные и предназначенные для купания (цифры на обозначениях — номер региона). Дно водоемов там обследовано и очищено от посторонних предметов, есть буйки, кабинки для переодевания. На всех таких пляжах дежурят спасатели.

В МЧС также напомнили простые правила поведения на воде, соблюдение которых сделает ваш отдых безопасным.

Запрещается:

заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;

оставлять детей без присмотра у воды;

цепляться за лодки и сидеть на борту;

прыгать в воду с лодок, катеров, причалов;

нырять в незнакомых местах;

плавать на надувных матрацах и автокамерах;

заплывать за буйки;

подавать ложные сигналы о помощи.