В Минске открылся премиальный супермаркет 4 30.05.2024, 21:14

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Что и почем там продают.

В «Маяке Минска» заработал самый крупный магазин сети «Семь пятниц XXL». Супермаркет намерен привлекать покупателей премиальными товарами, эксклюзивом и ресторанной едой. Издание Tochka.by посмотрело, что и почем там продают.

Компания «ЮниСтор Групп», открывшая торговый объект, обещала эксклюзивный ассортимент, который не найти у конкурентов, и цены на ряд позиций «ниже средних по рынку».

Открывая магазин, владельцы говорили о том, что рассчитывают в первую очередь на покупателей из Уручья, Новой Боровой, ПВТ, а основными посетителями станут жители 10-тысячного «Маяка Минска» и прилегающего Востока.

Как отмечает Tochka.by, ждать, что абсолютно все на полках будет эксклюзивом, не стоит: многие этикетки можно найти в любом другом супермаркете. Среди товаров — продукция из Беларуси, стран СНГ, Европы, Америки и Юго-Восточной Азии.

В мясном отделе можно приобрести утиный окорочок за 17 рублей, хамон по такой же цене за 70 г.

В рыбном отделе предлагают несколько видов стейков форели. Замороженный можно купить за 27 рублей, свежий — за 74,67 рубля, а копченый обойдется более чем в 100 рублей за кг.

Там же продают вяленую щуку, кижуч и другие морепродукты. Есть и камчатский краб почти по 100 рублей, а также макароны по 20 рублей за упаковку, блинчики по цене 37,29 рубля за кг и пельмени за 16,29 рубля.