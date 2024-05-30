FT: Зеленский и Байден подпишут соглашение о безопасности на полях саммита G7 30.05.2024, 22:54

Саммит состоится в Италии в следующем месяце.

Президенты США и Украины подпишут двустороннее соглашение о безопасности на полях саммита G7, который состоится в Италии в следующем месяце, пишет The Financial Times (FT) со ссылкой на осведомленные источники. Вашингтон таким образом хочет продемонстрировать Киеву свою поддержку на фоне «напряженных» отношений между двумя странами, достигнувших «самого низкого уровня» с момента начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, рассказали источники издания.

Накануне Владимир Зеленский высказал свое недовольство Джо Байденом за его нежелание принять участие в мирном саммите по Украине в Швейцарии. «Президент Байден нужен саммиту мира и нужен другим лидерам, которые смотрят на реакцию США. Его отсутствию будет аплодировать Путин, причем стоя», — отметил Зеленский.

Как заявили источники FT, недовольство Киева из-за отсутствия Байдена на саммите в Швейцарии — лишь один из многих спорных вопросов в отношениях США и Украины. Среди других проблемных моментов — шестимесячная задержка решения Конгресса об одобрении военной помощи Украине; отсутствие существенного прогресса в вопросе членства Украины в НАТО; запрет администрации Байдена на использование Киевом поставленного США оружия для ударов по военным объектам в России.

Сейчас Белый дом пытается снизить градус напряжения. Соглашение по безопасности с США станет самым значимым среди других документов, которые Украина заключила со странами НАТО. Договоренность будет предусматривать обязательства по долгосрочной поддержке, включая военное обучение, обмен разведывательной информацией и экономическую помощь, пишет FT.

В прошлом году на саммите в Вильнюсе некоторые страны НАТО заявили о намерениях заключить с Украиной соглашения о гарантиях безопасности. На сегодняшний день такие договоры Киев пописал с Бельгией, Великобританией, Германией, Данией, Италией, Испанией, Канадой, Латвией, Нидерландами, Финляндией и Францией. Договоренности рассчитаны на 10 лет.

В начале этого года посол США в Украине Бриджит Бринк сообщила о двух проведенных раундах переговоров между Киевом и Вашингтоном по вопросу обязательств по безопасности. Дипломат отметила, что достижение этой договоренности является стратегической задачей, стоящей перед президентом США. Она также заявила, что Соединенные Штаты поддерживают вступление Украины в НАТО и соглашение о безопасности предназначено для создания «моста для обеспечения безопасности», пока членство Украины в альянсе не станет реальностью.