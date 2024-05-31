В Минск тайно прилетал самолет Кадырова 31.05.2024, 8:51

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Появилась версия причины неожиданного визита.

Днем 29 мая в Минск из Грозного прилетел самолет Airbus A319-100, который является личным самолетом руководителя Чечни Рамзана Кадырова. Вечером 30 мая самолет улетел. Был ли на борту Кадыров, неизвестно, но есть теория о причине возможного тайного визита, передает «Белсат».

О связи самолета с Рамзаном Кадыровым известно давно. С 2013 года самолет стоимостью 80 млн долларов был зарегистрирован на Бермудских островах, летом 2022 года его перерегистрировали в России. Полеты самолета совпадали с появлением детей Кадырова на курортах. По данным российского телеканала «Дождь», этот самолет – один из самых роскошных бизнес-джетов на свете, его легко узнать на фото, которые публикует сам Кадыров.

Где был сам Рамзан Кадыров 29-30 мая, неизвестно. Никаких официальных и неофициальных сообщений о его визитах не было.

30 мая Кадыров опубликовал видео встречи с Владимиром Путиным и главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, но эта встреча состоялась еще 27 мая в Ташкенте. Соответствующий самолет летал из Грозного в Ташкент 25 мая, из Ташкента в Грозный 27-го, из Грозного в Минск 29-го и из Минска в неизвестном направлении на восток – 30 мая.

Предположение о целях визита появилось в телеграм-каналах: в Беларуси одна из самых коротких очередей на трансплантацию почки. В российских СМИ уже длительное время ходят слухи о сильном ухудшении здоровья 47-летнего Кадырова. Именно с плохим здоровьем чеченского диктатора связывают недавние назначения Кадыровым его юных родственников на высокие должности в Чечне: в отсутствие четкого преемника Кадыров может усиливать свой клан на случай утраты дееспособности.