Секреты Путиншинеля 1 Телеграм-канал «СерпомПо»

31.05.2024, 10:17

2,256

Стремительная метаморфоза из «царя» в шуты.

«Великий геополитик» при активной поддержке всей своей «королевской рати» стремительно превращается из «царя» в какого-то «шута» госбезопасности - в охранителя секретов Полишинеля.

Минобороны России скрывает потери.

Прокуратура и СКР - воровство и репрессии.

ФСБ - коррупцию, некомпетентность и предательство национальных интересов.

СВР и ГРУ - провалы «мамкиных штирлицев».

ФСИН - пытки.

ФНС - данные ЕГРЮЛ высокопоставленных жуликов.

Конституционный суд - узурпацию власти.

Верховный суд и Минюст - уничтожение прав и свобод граждан.

Правительство - падение экономики и доходов населения.

ФАС - сговоры на рынке.

Счетная палата - «откаты» и «распилы».

Минфин - оперативные данные о расходах бюджета.

Минэнерго - статистику по производству бензина.

Госпропаганда - правду и настроения россиян... И т.д., и т.п.

В триаде «трех В» (Война. Вранье. Воровство) явно решено еще сильнее подтянуть среднюю компоненту («Все идет по плану»), чтобы остальные не проседали.

За последние два года минимум 44 госведомства стали секретить свою статистику. В том числе Генпрокуратура, ФСИН (чтобы скрыть сокращение числа осужденных из-за их вербовки в ЧВК). Верховный Суд (чтобы спрятать статистику приговоров о преступлениях против военной службы). Также власти скрыли данные о получателях соцвыплат, чтобы по ним не смогли оценить масштаб потерь в Украине.

А теперь и МВД стало скрывать ежемесячную статистику о состоянии преступности в России!

Так, на днях МВД обнародовало данные за январь–апрель, но только в виде краткой справки с выборочными сведениями, которые носили позитивный характер. До этого оно всегда опубликовало документы с подробными таблицами и разбивкой по видам преступлений.

«Колокольцы» перестали выдавать ежемесячные доклады об уровне преступности по простой причине - ее значительного роста, начавшегося (вы не поверите!) в 2022 году.

Как сообщал сам генпрокурор Краснов, только в первый год «спецоперации» количество особо тяжких преступлений в РФ выросло на 9,4%, почти до 125 тыс. В 2023 году полиция зарегистрировала уже свыше 142 тыс. особо тяжких преступлений при ожидавшихся 133 тыс... Но тут наши чекисты от власти, видимо, решили - стоп! Хватит откровенничать, тем более во время «войны с НАТО».

Лучший способ борьбы с преступностью (да и с любой проблемой в «додоновом царстве») - это просто не рассказывать о ней. Не сказали в новостях по телевизору и в рунете - значит нет.

Уже в 2023 году МВД удалило из публичного доступа строку статистики о приросте преступлений с незаконным оборотом оружия. Сделали это как раз после взрывного роста криминала, особенно в прифронтовой зоне, где число ограблений, убийств и прочих преступлений с использованием огнестрела выросло от 5 до 17 раз.

Но этого явно недостаточно, товарищи! Уже очевиден следующий шаг - не только самим не рассказывать, но и другим строго запретить!

Те же новости, свидетельствующие о росте жестоких криминальных или же откровенно садистских преступлений, совершаемых вернувшимися с фронта помилованными зэками-«героями СВО», которые страдают обязательным постравматическим синдромом (ПТРС) и плюс имеют специфические представления о морали, «законе и порядке».

В основном те, кто фигурирует в криминальной «послеспецоперационной» статистике, - это «искупившие кровью» бывшие уголовники, наемники «Вагнера» и других ЧВК.

Именно их мы видим чаще всего «на гражданке». Они, как правило, ходят по школам на «уроки патриотического воспитания» и по Z-шоу (в отличие от них, у кадровых военных и у мобилизованных «бессрочные контракты», и их никто со СВО, по крайней мере без ранения, не демобилизует).

Но россияне, конечно, обо всех этих «дискредитирующих армию и власть» происшествиях, точно ничего не узнают, пока не заглянут в официальную статистику или не откроют Яндекс. Ни про «бытовуху» по соседству - с убийствами и грабежами, совершенными бывшими «штурмовиками». Ни даже про резонансные уличные разборки «ветеранов».

Телеграм-канал «СерпомПо»