В Беларуси захотели продавать черешню из оккупированной Запорожской области 3 31.05.2024, 10:34

Вместо узбекской и азербайджанской.

Этим летом в продажу в Беларуси поступит черешня, выращенная на оккупированных Россией территориях Запорожской области Украины. Об этом рассказал учредитель фирмы «Мелитопольская черешня», передает ТАСС.

Черешню поставят в июне, партия составит несколько десятков тонн.

«В торговые сети Беларуси мы чуть позже отправим до полусотни тонн известной на все постсоветское пространство мелитопольской черешни. Таким образом, со временем мы надеемся отчасти заменить поставки как по России, так и в Беларусь черешни из других стран», — заявил учредитель Игорь Горбунов.

Стоит отметить, часть Запорожской области Украины была захвачена россиянами в 2022 году.