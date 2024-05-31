В июне подорожают услуги ЖКХ, некоторые - сразу на четверть 1 31.05.2024, 11:03

На сколько потяжелеют жировки?

С 1 июня вырастут тарифы на отопление, подогрев воды и электроэнергию. Некоторые другие жилищно-коммунальные услуги подорожали с 1 января. «Зеркало» рассказало, как повышение отразится на жировках.

Как изменятся платежи за подогрев воды и отопление

В Беларуси с 1 июня поднимут тарифы на электроэнергию, а также на отопление и подогрев воды. Их повысят на 24,8% — до 30,8592 рубля за 1 Гкал.

В двухкомнатной квартире в Минске на 50 «квадратов», в которой прописан один человек, за потребленный объем отопления в 1,0163 Гкал сейчас нужно заплатить 25,12 рубля. По новым тарифам эта сумма составит 31,36 рубля. Разница — 6,24 рубля. Платить по новым тарифам беларусы начнут, разумеется, когда стартует новый отопительный сезон.

А вот счета за подогрев воды вырастут уже с июня. Так, за горячую воду (за 0,4198 Гкал) в этой же двушке в Минске по льготному тарифу в следующем месяце выйдет 12,96 рубля. В мае за этот же объем нужно заплатить 10,38 рубля.

На сколько вырастут счета за электричество

В Беларуси с 1 июня подорожает обогрев жилья электричеством. Повысят в том числе тариф, который некоторые потребители называют «три копейки». Он подорожает почти на 15%.

К примеру, одноставочный тариф, который применяется как на обогрев жилья, так и на остальные нужды, вырастет на 3,6% — до 0,1122 рубля. Этот тариф не требует установки отдельного специального счетчика отопления. Его могут применять не только владельцы частных домов, но и жильцы многоквартирных домов.

Приведем пример, как изменятся суммы платежей. Если семья расходует 300 кВт•ч, по нынешним тарифам нужно заплатить 32,43 рубля, а с июня — 33,66 рубля.

Есть еще один тариф на отопление жилья, который требует установки специального дополнительного счетчика, — его некоторые потребители называют «три копейки». Он считает потребленную электроэнергию на обогрев по специальному тарифу. С 1 июня этот тариф увеличится на 14,5% — до 0,0514 рубля за 1 кВт•ч.

К примеру, за 300 кВт•ч сейчас нужно заплатить 13,47 рубля, а в следующем месяце за этот же потребленный объем выйдет 15,42 рубля.