Китай отказался от участия в саммите мира в Швейцарии 10 31.05.2024, 11:25

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Стала известна причина.

Китай не будет участвовать в мирной конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии в июне. Об этом пишет Reuters со ссылкой на четыре источника, непосредственно знакомые с этим вопросом.

«Пекин отклонил приглашение, поскольку не были выполнены условия для участия, включая участие как России, так и Украины», - пишет издание.

По словам одного из собеседников, на этой неделе Китай проинформировал дипломатов о том, что среди условий, которые не были выполнены, - признание конференции как Россией, так и Украиной, равное участие всех сторон и честное обсуждение всех предложений.

Министерство иностранных дел Китая, а также посольства Украины, России и Швейцарии не сразу ответили на просьбу о комментариях.

Reuters пишет со ссылкой на представителя министерства иностранных дел КНР, что Пекин поддерживает созыв мирной конференции, признанной обеими сторонами, с равноправным участием всех сторон.

Отмечается, что Китай имеет тесные связи с Россией и воздерживается от критики ее вторжения в Украину, но ранее предлагал помощь в качестве посредника в конфликте.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг предположил, что Китай мог бы организовать мирную конференцию, в которой могли бы принять участие Россия и Украина.

В январе Украина пригласила президента Китая Си Цзиньпина принять участие в запланированном саммите мировых лидеров в Швейцарии.