Скандальный российский шоумен Никита Джигурда собрался на войну против Украины 17 31.05.2024, 12:15

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Певец-путинист уже посетил подразделение, в котором хочет служить.

Актер и певец родом из Киева Никита Джигурда может вступить в ряды российской армии. Как рассказали инсайдеры российским СМИ, Z-патриот уже договорился о службе в подразделении, в которое попали муж арестованной блогерши Елены Блиновской Алексей и экс-адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев.

Сам Джигурда новость пока не прокомментировал, но и не опроверг. Как рассказали пропагандисты, во время своих поездок на оккупированный Донбасс путинист посещал подразделение, в котором собирается служить, пишет obozrevatel.com.

«Да, Джигурда собирается заходить в это подразделение и уже запросил ходатайство, являющееся основанием, чтобы гражданина рассмотрели на вакантную военную должность в конкретном подразделении», – рассказали СМИ информаторы.

Эльман Пашаев прокомментировал слухи о службе шоумена, но ушел от прямого подтверждения.

«Джигурда очень смелый, он может все. Он здоров как слон. И патриот. Честно, он может все», – заявил оккупант.