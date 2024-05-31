Эксперт: Путин испугался, что генерал Попов пойдет на Москву 31.05.2024, 12:32

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И, в отличие от Пригожина, не остановится.

Спустя несколько дней после того, как Путин поставил на место Шойгу Белоусова, он собрал Герасимова, Белоусова и Шойгу и публично пообещал, что больше не будет «кошмарить» генералов и сажать их по тюрьмам.

Но через два дня он продолжил это делать. В частности, диктатор посадил генерала Попова, командующего 58-й армией, который выступил против Герасимова. Путин испугался, что тот повторит судьбу Пригожина и «попрет на Москву», но в отличие от последнего не остановится.

Об этом рассказал украинский журналист-международник Александр Демченко в интервью Алексею Гомону, которое можно посмотреть на YouTube-канале «Дмитрий Гордон».

Путин боится российских генералов, поэтому «зачищает» их. При этом часть генералов настроена даже более воинственно, чем сам Путин, часть просто коррупционеры, но в большинстве своем это люди, которые могут потенциально оказать сопротивление Путину. Не режиму (так как их устраивает война), а именно Путину, подчеркнул аналитик.

По словам Демченко, генералы хотят денег, а все потоки концентрируются в руках Путина и чекистов. И первые задают себе вопрос: а почему бы нам этими потоками не владеть?

Российские генералы – это действительно опасная сила, которая способна выставить против Путина армию, считает журналист.

«Не зря во время инаугурации Путин сказал ключевую фразу (в остальном это был бред). Он заявил, что дал задание силовикам не допустить смуты, значит он предполагал на тот момент, что смута в России возможна. И теперь мы понимаем после начала чистки генералов, кто, по мнению Путина, мог организовать эту смуту», – пояснил эксперт.