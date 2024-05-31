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Украинские партизаны наведались в воинскую часть РФ в Астрахани

  • 31.05.2024, 13:18
  • 1,366
Украинские партизаны наведались в воинскую часть РФ в Астрахани

И сделали предупреждение оккупантам.

В Астрахани (РФ) партизаны провели разведку воинской части страны-агрессора. Речь идет о в/ч 6688 (375 отдельный батальон оперативного назначения Росгвардии, который входит в состав Южного военного округа).

Соответствующие фото и видео в пятницу, 31 мая, опубликовал Telegram-канал «Атеш».

«Наши агенты продолжают следить за воинскими частями на территории РФ», – отметили участники движения сопротивления.

Партизаны идентифицировали некоторых должностных лиц из этой в/ч и зафиксировали их личные автомобили. Также было установлено количество людей, задействованных в дежурной службе, и расположение служебной техники на территории.

«Мы повсюду, и оккупантам не стоит расслабляться ни на минуту, где бы они ни находились», – предупредили в «Атеш».

Партизаны призвали патриотов присоединятся к их движению, чтобы помогать в борьбе за правду.

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