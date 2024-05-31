Оккупанты устроили «мясной штурм» среди бела дня и поплатились 31.05.2024, 14:47

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В Сухопутных войсках Украины показали видео.

Воины 58-й отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского Вооруженных сил Украины показали результаты неудачного вражеского «мясного штурма», который оккупанты устроили прямо посреди белого дня. Противник потерял живую силу и бронетехнику.

«Взрывное» видео 31 мая обнародовали пресс-службы 58-й ОМПБр и Сухопутных войск ВСУ. На опубликованных кадрах видно, как колонна российских танков выдвинулась на штурм украинских позиций, однако попала под меткие удары защитников.

«И снова оккупанты сходили на «мясной штурм». Звало, не прячась, среди бела дня», - говорится в сообщении.

По словам воинов ВСУ, план врага не сработал – парк разбитой российской бронетехники пополнился новым металлоломом, а украинская земля «получила свежее удобрение».

«Это была хорошая командная работа», - заявили в бригаде и добавили, что вместе с «выговцами» врага уничтожали собратья из Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого, 762-й бригады охраны Госспецслужбы транспорта, подразделений Нацгвардии и других подразделений Сил обороны.