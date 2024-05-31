Ракеты HIMARS – курс на Россию 31.05.2024, 16:08

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Как решение Байдена повлияет на ход войны в Украине.

Президент США Джо Байден тайно разрешил Украине бить по России американским оружием. Впрочем, исключительно на территории, которая граничит с Харьковщиной.

В России уже истерика, там рисуют карты, куда достанут американские ракеты. Как это решение Байдена повлияет на ход войны и какие выводы из этого напрашиваются – «Апострофу» объяснил директор российского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак:

- В общем, мы можем говорить о глубине поражения на 250-300 км. 250 – это британские крылатые ракеты Storm Shadow и французские SCALP. А 300 км – это тактические ракетные комплексы непосредственно американского производства, которые можно запускать с пусковых установок HIMARS.

И на самом деле важно продемонстрировать, что речь идет не только о сбитии самолетов, но и уничтожении логистических центров, скопления войск, командных пунктов, в том числе готовящихся к развертыванию. И если о харьковской границе – это американская история, то Сумщина или Черниговщина – это уже могут быть британские или французские ракеты на 250 км дальности.

Более того, в Украине сейчас есть британский беспилотник дальностью 1000 км. Это столь же интересно и было бы очень важно с психологической точки зрения. То есть что не только украинские дроны могут совершать удары, но и непосредственно британские. Таким образом, мы продемонстрируем, что ситуация улучшается.

Но следует понимать, что от разрешения бить оружием по территории противника до получения этого оружия в достаточном количестве есть определенное расстояние. И сами разрешения возникли с осознанием западных стран, что существует опасность прорывов российской орды.

Что касается самой ситуации в США, то Байден после ряда стратегических ошибок в 2023 году, наконец становится более решительным. И эта его решительность наверняка пробуждается благодаря триггерам оппонентов. Он заявил об этом после того, как Трамп заявил, что забомбил бы Москву и Пекин, если бы был президентом. Конечно, это преувеличение. Но экспертные обсуждения этого заявления очень важны тем, что Трамп остается непредсказуемым для всех, в том числе и Москвы.

И этим он даже где-то выигрывает у Байдена, поскольку действующий президент является предсказуемым политиком. А в этой авантюрной войне не действует профессионализм и равенство позиций, а действует авантюризм путина и его шантаж. И так же здесь подействовал зеркальный шантаж Трампа.

Лед еще полностью не тронулся и мы все еще видим противоречивые заявления как из Германии, так и из Соединенных Штатов. Возможно, и Шольц уже принял решение. И наверняка на немецкого канцлера влияет тот факт, что почти каждый день к разрешениям бить по России присоединяются новые страны. И если даже не считать США и Германию, то уже 13 стран дали свое разрешение бить по России.

И произошло еще одно эпохальное событие, которое является некой лакмусовой бумажкой - это отказ Китая от участия в Саммите мира в Швейцарии. Это означает, что переговоры полностью провалились на этом этапе. И для нас это очень хорошая новость. Потому что провалились переговоры по сценарию Китая и России – заморозить войну по линии фронта. И провалились именно потому, что Запад продемонстрировал выдержку и не допустил того, чтобы за стол переговоров посадить вместе преступников путинского режима и сторонников западных ценностей. Потому что Путин разрушил систему ценностей и безопасности - и садиться с ним за стол переговоров было бы огромным достижением путинской коалиции.

Однако отказ Китая не означает его выхода из игры. Напротив, возможны два сценария. Первый сценарий подразумевает, что Китай притормозит и будет пытаться демонстрировать большую откровенность в дружбе с Европой. Потому что для него очень важным является экономическое сотрудничество. Другой путь – это большая конфронтация и откровенные поставки оружия в Россию. И мы подходим к переломному моменту и в международной политике, и на поле боя, который должен состояться до конца этого лета. Главное, чтобы Запад успел обеспечить Силы обороны Украины большим количеством оружия.

Кстати, в мае мощная американская корпорация RAND издала доклад, в котором были подчеркнуты ошибки Запада по поводу перевооружения Украины для наступления. К примеру, цифры по ракетам. Украине для того, чтобы противостоять наступлению России, нужно 8760 ракет разных типов. А у нас хорошо, если тысяча наберется. И это очень большая проблема. А для наступления нужно 26 тысяч ракет, притом что США способны за год произвести только 14 тысяч.

И теперь Запад наконец-то начал осознавать, в каких неравных условиях мы воюем. И как прав был генерал Валерий Залужный, когда не хотел того наступления, а хотел получить преимущество в высокоточном вооружении. Напомним, Запад хотел, чтобы мы к морю проложили путь, усеяв его телами украинских защитников. И если бы не генерал Залужный, то мы в 2024 году имели бы поражение.

Относительно инициативы французского президента Макрона о создании инструкторской коалиции, она может иметь очень мощные последствия в виде постоянного военного контингента отдельной группы стран НАТО на территории Украины. Сегодня это инструкторы, а завтра – возведение военных баз. Всё это взаимосвязано.

Здесь следует понимать, что подготовить западные инструкторы ничего не смогут, разве что имитировать. А вот их присутствие крайне важно. Это можно рассматривать как прообраз будущего контингента и будущих военных баз.

Еще один важный вопрос - соглашения о безопасности и саммит НАТО. Мы там ничего толком и не получим в плане гарантий. Но для Украины есть важный момент, который следует использовать. Нам нужно добиться максимального уровня военно-технического сотрудничества. Это единственный живой и немаловажный момент в этих соглашениях, который может позволить Украине перевооружиться и получить технологическое преимущество. Например, если бы у нас были украинские ракеты с американскими технологическими компонентами, то это были бы сугубо украинские ракеты, но они имели бы, условно, дальность 1000-1500 км. И это позволило бы уничтожать главные военные заводы России.