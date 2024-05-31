Показуха вместо дела 2 31.05.2024, 17:13

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В Минске устроили соревнования.

В редакцию сайта Charter97.org написала читательница Инга из Минска:

- В Минске устроили показательные соревнования среди «мастеров» дорожного ремонта. В которых для получения отличных результатов необходимо было не только качество работ, но и скорость. Зампред Мингорисполкома Корзун предложил проводить эти шоу на городских площадках, чтобы горожане могли любоваться показухой.

Вместо того, чтобы действительно заняться ремонтом дорог, которые остаются в ужасном состоянии, власти устраивают бессмысленные конкурсы.

Эта пиар-акция — лишь способ отвлечь внимание от реальных проблем, которые продолжают игнорироваться.

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