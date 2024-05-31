закрыть
31 мая 2024, пятница, 18:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Показуха вместо дела

2
  • 31.05.2024, 17:13
  • 3,674
Показуха вместо дела

В Минске устроили соревнования.

В редакцию сайта Charter97.org написала читательница Инга из Минска:

- В Минске устроили показательные соревнования среди «мастеров» дорожного ремонта. В которых для получения отличных результатов необходимо было не только качество работ, но и скорость. Зампред Мингорисполкома Корзун предложил проводить эти шоу на городских площадках, чтобы горожане могли любоваться показухой.

Вместо того, чтобы действительно заняться ремонтом дорог, которые остаются в ужасном состоянии, власти устраивают бессмысленные конкурсы.

Эта пиар-акция — лишь способ отвлечь внимание от реальных проблем, которые продолжают игнорироваться.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин пошел в белорусскую школу
Путин пошел в белорусскую школу Ирина Халип
Доживет ли Российская Федерация до 2028 года?
Доживет ли Российская Федерация до 2028 года? Дмитрий Чернышев
Тайное укрытие с выходом в ад
Тайное укрытие с выходом в ад Владимир Халип
Украина ответила Путину
Украина ответила Путину Леонид Невзлин