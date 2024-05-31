Лукашенко поехал в страну, через которую отмывал деньги 5 31.05.2024, 18:09

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В схеме замешан БелАЗ.

Лукашенко отправился в Монголию на четыре дня. Примечательно, что через эту страну он отмывал деньги, пишет политолог Дмитрий Болкунец в Telegram:

— 6 ноября 2020 года ЕС, Швейцария и США заморозили активы и счета 59 человек по всему миру, в том числе Александра Лукашенко, его сына и соратников. Впоследствии выяснилось, что сеть Лукашенко по отмыванию денег отправляла крупные суммы денег через Монголию в офшорные компании в Эстонии и Доминиканской Республике.

У Лукашенко было несколько дойных коров в твердой валюте. Одним из них был БелАЗ, производитель тяжелых грузовиков и оборудования, используемого в горнодобывающей промышленности. Государственная компания «Белаз» продает грузовые автомобили и другую продукцию через United Belaz Machinery, своего официального дилера в Монголии.

Акционерами United Belaz Machinery ранее были гражданин Монголии Отгонжаргал Мойл и Владимир Геннадьевич Япринцев из Беларуси.

«Белаз» поставило государственному разрезу «Баганур» четыре углевоза, четыре самосвала и бульдозер. На реализацию проекта расширения угледробильно-погрузочного комплекса оно получило 18,6 млрд тугриков от Банка развития Монголии, но так и не было оплачено.

На еще один государственный медный рудник «Эрдэнэт» было поставлено 35 единиц техники «БелАЗ» на сумму 27 миллиардов тугриков. Документы якобы были сфальсифицированы, а БелАЗ подозревается в сговоре с руководством завода.