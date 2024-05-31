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Украина вернула из российского плена 75 человек

  • 31.05.2024, 18:47
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Украина вернула из российского плена 75 человек

Среди них — защитники из «Азовстали».

Украина освободила из российского плена 75 своих людей, сообщил президент Владимир Зеленский. Среди освобожденных украинцев – четверо гражданских, а также защитники Мариуполя, пишет «Зеркало недели Украина».

«Все это время мы ни на день не прекращали работать, чтобы вернуть домой каждого из российского плена. И сегодня есть важный результат: еще 75 наших людей вернулись в Украину. Воины ВСУ и Нацгвардии, пограничники, четверо гражданских – все они уже на родной земле», – отметил Зеленский.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак добавил, что домой вернули рядовых, сержантов и офицеров ВСУ, Нацгвардии, Государственной пограничной службы. Из них 19 человек попали в плен из острова Змеиный, еще 10 – защитников Мариуполя и из «Азовстали». Другие освобожденные украинские военные попали в плен по разным направлениям.

В свою очередь уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в целом удалось вернуть из российского плена 3210 украинцев.

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