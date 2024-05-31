Какой будет погода в Беларуси на выходных 31.05.2024, 19:18

Будет тепло.

В первые дни лета белорусов ждет теплая погода, но не обойдется без дождей и гроз. В связи с этим синоптики выпустили предупреждение о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении, объявлен желтый уровень опасности, пишет сайт pogoda.by.

В субботу, 1 июня, погодные условия в Беларуси будет определять теплая неустойчивая воздушная масса. Будет переменная облачность. Ночью местами, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер юго-восточный, южный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +9…+15°С, максимальная днем +22…+28°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

В последующие два дня погодные условия будут определять атмосферные фронты и неустойчивые воздушные массы, распространяющиеся с Западной Европы. Ожидается облачная с прояснениями погода.

В воскресенье, 2 июня, на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +11…+17°С, максимальная днем +20…+27°С.