Совет нацбезопасности США: ВСУ могут использовать наше оружие не только для защиты Харькова 5 31.05.2024, 19:26

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Важное заявление.

США разрешили Украине бить по территории страны-агрессора России не только для защиты Харькова от российских атак, но и для обороны других украинских регионов.

Об этом сообщил представитель Совета нацбезопасности США Майкл Карпентер в комментарии «Голосу Америки».

На вопрос журналистки, касается ли разрешение на удары по РФ не только защиты Харькова, но и других регионов — как Сумская область, Карпентер дал утвердительный ответ.

«Это распространяется на то, чтобы украинцы могли защищаться. Да — через границу против атак РФ, которые оттуда поступают», — подчеркнул американский чиновник.